Růst sazeb u hypotečních úvěrů zrychluje, objemy atakují rekordy

Banky sjednaly ve druhém měsíci letošního roku celkem 7 092 hypoték, což je o 601 více než v lednu. Meziročně počet sjednaných hypoték dokonce vzrostl, bylo jich o 2 131 více.

„Průměrná sazba hypotečních úvěrů i nadále roste, stejně jako průměrná výše úvěru, která již tradičně pokořila rekord z minulého měsíce a dosahuje hranice 2,617 milionu korun,“ říká Jiří Sýkora specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.



„Již delší dobu se mluví o růstu úrokových sazeb, ale navzdory tomu byl prakticky celý rok 2019 ve znamení postupného poklesu úrokových sazeb až na dnešní úroveň kolem 2,4 % ročně. Poté, co Česká národní banka na počátku února zvýšila klíčové úrokové sazby, by se dalo celkem logicky čekat, že se změna do jisté míry promítne i do podmínek jednotlivých bank. K ničemu takovému ale zatím nedochází. Některé banky sice vyhlašované úrokové sazby o něco zvýšily, jiné naopak sazby snížily, byť to bylo třeba formou nějaké časově omezené marketingové akce. A většina bank nereagovala vůbec,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092

18,593

2,42 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Objemy se přiblížily rekordu

Po třech měsících poklesu zamířil objem poskytnutých hypotečních úvěrů opět vzhůru. Objem poskytnutých hypoték v únoru vzrostl oproti lednu letošního roku o 1,683 miliardy korun a v meziročním srovnání si banky polepšily dokonce o více než 7,7 miliard korun. S celkovým objemem 18,593 miliardy korun se letošní únor přiblížil únoru rekordního roku 2017, kdy banky poskytly hypotéky za 18,95 miliardy korun.



Banky v únoru 2020 půjčovaly v průměru 2 617 450 korun a průměrná výše hypotéky se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016. Důvodem jsou především vysoké ceny nemovitostí.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 143 118 květen 2 282 854 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Hypoindex Fincentrum



U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 262 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 632 korun.



Pandemie koronaviru může zlevnit hypotéky

V posledních dnech došlo k prudkému poklesu mezibankovních sazeb. Důvodem jsou především obavy z dopadu pandemie koronaviru a s tím spojená snaha centrálních bank podpořit ekonomiky uvolňováním likvidity.



ČNB v pondělí na mimořádném zasedání bankovní rady přistoupila ke snížení dvoutýdenní repo sazby o půl procentního bodu na 1,75 procenta, lombardní sazby na 2,75 procenta a diskontní sazby na 0,75 procenta, a to s platností od 17. března. Na snížení základních sazeb by mohly s určitým zpožděním zareagovat i hypoteční sazby. „Tento zásah má do jisté míry potenciál projevit se i drobným poklesem úrokových sazeb hypotečních úvěrů, ale nějakou významnější reakci bank neočekávám,“ poznamenává David Eim.



Centrální banka je nicméně podle slov guvernéra připravena případně i na další snížení sazeb, pokud to bude zapotřebí. Bankovní rada bude opět rozhodovat o úrokových sazbách na plánovaném zasedání 26. března.

Odklad splátek a nižší objemy

Nižší sazby jsou dobrou zprávou pro klienty. Omezený provoz některých bank a zákaz volného pohybu obyvatel se ale zřejmě podepíší na objemu poskytnutých hypoték minimálně v březnu.

V návaznosti na současnou situaci se minulý týden prezidium České bankovní asociace (ČBA) shodlo, že by banky měly umožnit klientům, kteří se dostanou do finančních potíží kvůli epidemii koronaviru, tříměsíční odklad splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. S rozhodnutím ČBA se řada bank ztotožnila a odklad splátek svým klientů umožní.

„Automatickou možností je už nyní u všech bank žádost o ponížení splátek. To by neměla odmítnout žádná banka při vážných důvodech souvisejících například se ztrátou příjmu z důvodu dopadů šíření nemoci Covid-19,“ přibližuje úvěrová analytička skupiny Partners Lucie Drásalová s tím, že snížení splátek banky běžně umožňovaly již před vypuknutím nákazy epidemie. Podle ní je však dobré pamatovat i na to, že podání žádosti o odklad či snížení splátek, neznamená stoprocentní schválení. Vše se totiž posuzuje individuálně.