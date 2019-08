Hrozila jim insolvence, ale zvládli to. Tři příběhy z reálného života

Milena byla v nejlepších letech a starala se o dvě děti. Obě se v základní škole snažily a šlo jim to. S tatínkem se už delší čas neviděly, protože jezdil kamionem a často byl v zahraničí. Sem tam něco poslal, ale to stačilo jen na školní pomůcky a výlety, prázdniny trávily děti s babičkou. Milena pracovala v bance u přepážky, práce ji bavila. Děti rostly, už je nemusela odvádět do školy. Mohla si tak hledat další práci, aby si přilepšila. Našla si přivýdělek jako překladatelka – mohla se překládání věnovat i doma po práci, i když čas od času musela do firmy osobně. Využila nabídku své banky a pořídila si kreditní kartu, kde splácela minimální splátku.

Pak přišel návrh kolegyně, že pojedou s dětmi na dovolenou. To znamenalo plné vybití kreditní karty a nový úvěr u splátkové společnosti, kterou jí kamarádka doporučila. Dovolená byla úžasná. Mezitím ovšem na kartě naskočily úroky z prodlení a sankce.

Milena věděla, že něco není v pořádku, a tak splatila půjčku na kartě dalším úvěrem, takzvaným rychlým, který našla na internetu. Splatnost byla jen 14 dní. Jenže přes léto moc nepřekládala a skoro celá výplata šla na nové oblečení a školní výbavu pro děti. Musela u půjčky požádat o prodloužení splatnosti za vysoký poplatek. Už v půlce měsíce neměla nic.

Manželovi se nedovolala, rodiče z důchodu sami neměli a podporovali sestru, takže zbývalo jen něco prodat nebo si půjčit u další kamarádky z bohaté rodiny. Ta jí doporučila obrátit se na dluhovou poradnu. Změna nastala poté, co si s poradkyní ujasnily životní priority a převedly je do čísel rodinného rozpočtu, který naplánovaly do budoucna. Teď už jen zbývá se jej držet.

Dluhy jsou ostuda, míní respondenti průzkumu

Podle nejnovějšího průzkumu společnost KRUK Česká a Slovenská republika, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, většina respondentů uvádí, že nesplácení závazků je problém, který je nutné rychle řešit. Třetina dotázaných se domnívá, že vyhýbání se závazkům je podvod, který by měl být potrestán. 15 % účastníků výzkumu dokonce vnímá dluhy jako ostudu a životní selhání.

„Tyto pocity z neuhrazených dluhů mají především lidé starší 65 let a penzisté, kteří mají z pochopitelných důvodů největší problém případné dluhy splácet. Přesto se ke svým závazkům staví aktivně a nesnaží se jim vyhýbat,“ uvádí generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

A co respondenti považují za rozumný důvod k úvěru či půjčce? Nutnost provedení opravy poruchy v bytě a jiné neočekávané události, jako je například lékařský zákrok nebo náklady na léky. Bez ohledu na účel by si ovšem v nutném případě vzala půjčku bezmála pětina respondentů. Za nejméně rozumné účely půjček považují respondenti nákupy dárků, dovolené nebo předplatného mobilních či televizních služeb.

„Až třetina dotazovaných uvádí jako rozumný důvod k zadlužení nutnost splácet spotřebitelské půjčky, leasing automobilu, 42 % pak úhradu splátek hypotéky. Půjčky na splácení jiných závazků ale vyvolávají spirálu zadluženosti, ze které je velmi problematické a také nákladné vystoupit,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová.