Investujte, abyste se měli líp. Poradíme vám, jak na to

Dluhopisové fondy se vyplatí při investování na období 3 a více let. Jsou tedy ideální pro správu střednědobých rezerv, kdy už se vyžaduje výnos nad úrovní inflace. Právě tento horizont by měl také zajistit, že v případě nepříznivého vývoje na finančních trzích o svou investici nepřijdete, tedy nebude ztrátová.

Střednědobá rezerva navazuje v domácích financích na tzv. pohotovostní a týká se budoucích cílů v období 2-6 let. Tato investice už nemusí být tolik k dispozici, protože pravděpodobnost jejího využití je nižší. V případě potřeby ale své úspory můžete mít na účtu do 14 dnů.

Pokud jde o výnos, ten vždy souvisí s rizikem, který jste schopni akceptovat. Nemusí se hned jednat o riziko ztráty jako takové, ale o situaci, kdy vaše investice nebude mít v danou chvíli tu správnou hodnotu. Na finančních trzích dochází k nejrůznějším výkyvům, s nimiž je potřeba počítat. Dopřejete-li vaší investici dostatek času, měli byste být s výsledkem nakonec spokojeni.

Samotný výnos pak odpovídá typu podílového fondu a struktury dluhopisů, které fond nakupuje. Dnes je možné u dluhopisových fondů počítat s výnosem 2–5 % p.a.

Parkujete rádi?

Dluhopisové fondy mají oproti veřejně nabízeným státním dluhopisům obrovskou výhodu v likviditě. Koupit si veřejně nabízený státní dluhopis znamená, že své úspory musíte zaparkovat na období minimálně 6 let. Ve fondu se k nim dostanete výrazně rychleji.

Státní dluhopisy jsou zase obecně bezpečnější. Neplatí to ovšem vždy a všude. Koupit si před lety dluhopisy řecké nebo nedávno venezuelské může být také adrenalinová záležitost.

Firemní nebo státní

Už z podstaty věci je počet emitentů státních dluhopisů omezený a výběr tedy není příliš velký. Většina fondů se zaměřuje spíše na určitou geografickou oblast nebo vybírá dluhopisy podle ratingu, resp. rizikovosti. Většinou se tedy stane, že budete mít v portfoliu předem definovaný mix.

Stabilní vyspělé země si půjčují za výrazně lepších podmínek než firmy. Proto je výnos těchto státních dluhopisů nízký. V Česku jsou státní dluhopisy považovány hned po pokladničních poukázkách za druhý nejbezpečnější investiční nástroj. Pětiletý dluhopis aktuálně nabízí výnos cca 1,8 % p.a. Znamená to tedy, že jakýkoliv vyšší výnos u dluhopisu také představuje větší riziko. Přeci si nebude investor kupovat dluhopis od malé společnosti zabývající se pěstováním ovoce s výnosem 1,8 %, když ten samý může mít také od státu.

Velikost a stabilita rozhoduje

Na druhou stranu firemních dluhopisů je téměř neomezený počet. Dluhopisy mohou dnes emitovat už i fyzické osoby. Je tedy velký rozdíl v tom, kdo dluhopis vydává a je úplně jedno, jestli je to stát nebo firma. Dnes již existují společnosti, které mají vyšší hodnotu než státní rozpočet mnoha zemí. Nejdůležitější je tedy velikost a stabilita emitenta, která se vyjadřuje ratingem. Každý „pořádný“ dluhopis má stanovený svůj investiční stupeň. Ten se vypočítává na základě pravděpodobnosti bankrotu v následujícím období a je charakteristický pro vztah mezi rizikem a výnosem na straně investora.

Firemní dluhopisy jsou více rizikové a přinášejí vyšší výnosy. Existují však opět výjimky. Pokud budete investovat do podílových fondů, bude riziko výrazně nižší, než kdybyste kupovali dluhopisy jednotlivě. Na trhu jsou i podílové fondy, které ve svém portfoliu mají dluhopisy od stovek emitentů z nejrůznějších oborů a koutů světa. V takovém případě bude vaše investice široce diverzifikovaná, a snížíte tak výrazným způsobem podstupované riziko. Přijít o peníze můžete jen v případě, pokud by všichni emitenti v jeden okamžik zkrachovali, a to je málo pravděpodobné.