Zmapováno: Stavební spoření zhodnotí úspory ročně o více než 3,6 %

Vklady jsou přitom pojištěny až do výše 100 tisíc eur, tedy v přepočtu 2,6 milionu korun. Na rozdíl od investování, tak střadatel nemůže tratit. Není proto překvapením, že je tato forma spoření opět v kurzu a počty nově uzavřených smluv narůstají. Podle vyjádření tajemníka Asociace českých stavebních spořitelen Jiřího Šedivého se dá letos očekávat, že počty uzavřených smluv včetně navýšení cílové částky překonají hranici půl milionu. Loni bylo přitom uzavřeno více než 486 tisíc smluv.

Podmínkou pro získání státní podpory je však spořit minimálně po dobu šesti let a naspořené peníze během této doby nevybírat. Když peníze vyberete dříve, o státní podporu přijdete.

Předností stavebního spoření je i to, že se dá založit také dětem a postupně jim vytvářet finanční rezervu pro vstup do dospělosti. Další výhodou je, že na „stavebko“ můžete odkládat peníze pravidelně měsíčním vkladem, ale i nepravidelně, a to bez poplatku a sankce. Pokud však chcete za letošek získat maximální státní příspěvek, musíte do konce roku vložit na stavební spoření nejméně 20 tisíc korun. Stát totiž majiteli stavebního spoření přispěje ročně deset procent z jeho vkladů v daném roce, maximálně ale 2 000 korun.

Stavební spoření je možné předplatit i dopředu a dosáhnout na zajímavý roční výnos přes tři procenta. Výnosnost stavebního spoření se dá dnes zvýšit až na úroveň 3,6 až 3,8 % ročně tím, že využijete některou ze zvýhodněných nabídek stavebních spořitelen.



Akce spočívají v tom, že můžete získat úrokový bonus pro vyšší zhodnocení vkladů, odpuštění poplatku za uzavření smlouvy, nebo finanční prémii. Řada stálých akcí je zacílena i na děti a mladé lidi, kteří mohou získat ještě lepší zhodnocení vkladů.

Jaké zvýhodněné smlouvy lze uzavřít

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS – Liška):

Od 1. září do konce tohoto roku lze uzavřít stavebním spoření bez vstupního poplatku v maximální výši 1 500 korun. Při zvolení cílové částky do 150 tisíc korun je tak uzavření smlouvy zdarma. Ještě vyšší bonus mohou získat klienti, pokud si ke stavebnímu spoření zároveň zřídí běžný účet ČSOB Plus konto nebo Premium konto. Maximální výše poplatkové slevy v tomto případě dosáhne 2 000 Kč, klient navíc získá odměnu 1 000 Kč připsanou na nově uzavřený účet. Po započtení maximální možné prémie dosahuje nejvyšší možný výnos stavebního spoření 3,8 % ročně.

Modrá pyramida:

Pro děti a mladé lidi do 21 let lze sjednat zvýhodněné Spoření START, u kterého je uzavření smlouvy až do cílové částky 150 000 Kč zdarma. Pro získání úrokového bonusu + 0,5 % ročně je třeba vložit na účet stavebního spoření ročně vklady ve výši 6 % ze sjednané cílové částky. Lze tak dosáhnout na roční 3,76% zhodnocení úspor.

Až do cílové částky 200 000 Kč je zdarma Spoření POHODA. To je určeno seniorům ve věku 55 +.

Spoření EFEKT je zdarma až do cílové částky 200 000 Kč a je pro ty, co chtějí ukládat více peněz najednou. Podmínkou je do čtyř měsíců uložit na účet stavebního alespoň 50 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS):

Noví i stávající klienti mají od září možnost uzavřít novou smlouvu zdarma. Nulový poplatek za sjednání spořicí smlouvy platí pro cílovou částku 200 tisíc Kč. To znamená, že klientům na poplatku ušetří 2 000 Kč. Akce se vztahuje jak na spořicí tarif pro dospělé nad 26 let, tak na zvýhodněný tarif pro děti a mladé do 25 let včetně s pevnou úrokovou sazbou 1,5 % ročně. U tarifu pro děti a mladé do 25 let se zhodnocení pohybuje lehce pod 4 % ročně, u tarifu pro dospělé nad 26 let činí až 3,8 % ročně. Nabídka potrvá do 31. října 2019.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka):

Při uzavření smlouvy do konce září je možné získat prémii ve výši 2 000 Kč. Nejpozději do čtyř měsíců od uzavření smlouvy je však třeba vložit na účet nového stavebního spoření alespoň 3 000 Kč. Vklad lze provést najednou nebo postupně, ideálně co nejdříve, aby vložená částka pokryla cenu za uzavření smlouvy. Následující měsíc po vložení nebo naspoření minimální částky 3 000 Kč Buřinka na nové stavební spoření připíšeme prémii ve výši zaplacené ceny za uzavření smlouvy, a to až do výše 2 000 Kč. Lze tak dosáhnout na zhodnocení svých vkladů 3,6 % ročně.

Wüstenrot:

Pro mladé ve věku do 24 let lze sjednat stavební spoření Kamarád/Kamarád+ zdarma (to je bez poplatku za sjednání u cílových částek 150 tisíc Kč/300 tisíc Kč. Vklady všem klientům zhodnocuje Wüstenrot úrokovou sazbou 1,20 %.

Nové akční nabídky chystá tato stavební spořitelna ještě do konce letošního roku.