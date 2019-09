Šest nejčastějších mýtů, které kolují o stavebním spoření mezi Čechy

Stavební spoření zažívá renesanci a nejlépe to dokládají statistiky. Nových smluv o stavebním spoření bylo loni uzavřeno přibližně 486 tisíc, to činí meziroční nárůst o 14 procent.

Například Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) jich uzavřela 175 tisíc, což představovalo meziroční nárůst o 15 procent. Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) za rok 2018 hlásí přes 86 tisíc nových smluv o stavebním spoření, Wüstenrot 38 tisíc. Ve fázi spoření tak ke konci loňského roku bylo podle údajů Asociace českých stavebních spořitelen celkově zhruba 3,17 milionu smluv. A celkově naspořená částka se vyšplhala na více než 355 miliard korun.

Desetiletého rekordu pak loni dosáhly stavební spořitelny v oblasti úvěrů. Jejich objem přesáhl celkově hodnotu 67,4 miliardy korun, což znamenalo meziroční nárůst o 22 procent.

Rostoucí zájem o stavební spoření potvrzují i čísla za první pololetí letošního roku. „Předpokládáme, že v letošním roce prolomí počet nově uzavřených obchodů hranici půl milionu smluv,“ říká Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen. Například RSTS jich za leden až červen uzavřela téměř 37 tisíc.

Přesto všechno o tomto finančním produktu stále kolují polopravdy a mýty. Přinášíme proto shrnutí nejčastějších nejasností, které stavební spoření provází.

1) Stavební spoření už není výhodné

Je to naopak! Díky kombinaci výhodného úročení a státního příspěvku až dva tisíce korun za rok (při měsíční úložce alespoň 1 700 korun) překonává stavební spoření inflaci, takže takto uložené peníze neztrácejí na hodnotě.

Například u RSTS si mohou všichni nad 26 let sjednat stavební spoření s úrokovou sazbou 1,2 procenta. Stejnou sazbu nyní nabízí stavební spořitelna Wüstenrot. Spolu s plnou stání podporou tak lze získat celkové roční zhodnocení až 3,8 procenta. Stejného zhodnocení je možné docílit i se stavením spořením od Lišky. Ještě výhodnější sazby najdete u některých produktů pro děti a mladé.

Kromě toho mají stavební spořitelny čas od času různé akce, díky kterým také něco ušetříte (např. vám odpustí poplatek za sjednání smlouvy, který je standardně 1 procento z cílové částky), nebo nějaké peníze získáte jako bonus.

A je zde ještě jedna nezanedbatelná výhoda. Na rozdíl od investování jsou prostředky uložené na stavební spoření zcela v bezpečí. Jsou totiž ze zákona pojištěny až do výše 100 tisíc eur, tedy zhruba 2,6 milionu korun.



Plus je rovněž stabilita. „Stavební spoření je do velké míry uzavřený sektor, který nepodléhá externím vlivům, a proto bez problémů ustál všechny finanční i ekonomické krize, je téměř nezávislý na vývoji ekonomiky,“ vysvětluje Tomáš Kofroň z ČMSS.

2) Nelze si založit více smluv najednou

Vzhledem k bezpečnosti a dobrému úročení by řada lidí uvítala možnost uzavřít více smluv o stavebním spoření. A tu i mají. Stát ani samotné spořitelny totiž nijak neomezují počet smluv o stavebním spoření, které si můžete založit. Můžete jich mít uzavřeno i několik najednou. Jednou smlouvou se třeba můžete chystat na úvěr a na druhé můžete pouze spořit.

V takovém případě však musíte počítat s tím, že výše roční státní podpory dosáhne souhrnně za všechny smlouvy maximálně 2 000 korun. Kolik peněz a na kterou smlouvu je dostanete, se rozhoduje podle principu starší smlouvy. Na nejstarší smlouvě náleží příspěvek v maximální možné výši odvislé od uspořené částky a na dalších smlouvách se podpora postupně podle data jejich uzavření dopočítává do limitu dvou tisíc korun.

Jak by se tedy postupovalo při rozdělení podpory například v případě, kdy člověk uloží na jednu smlouvu (A) 15 000 korun a na druhou (B) 10 000 korun? „Pokud je smlouva B starší, obdrží klient od státu na obou smlouvách tisícikorunový příspěvek. Naopak byla-li dříve uzavřena smlouva A, pak na ni spořitelna přidělí státní příspěvek 1 500 korun a na novější smlouvu B zbývá už jen 500 korun,“ objasňuje princip Šedivý.

3) Peníze jsou „zablokovány“ po dobu šesti let

Ani to není tak úplně pravda. Peníze, které máte na stavebním spoření, můžete využít ve formě úvěru od stavební spořitelny na účely související s bydlením kdykoli během trvání smlouvy. Nemusíte se tedy bát, že nový kotel nebo opravu střechy nebudete mít z čeho zaplatit.

Jinak je ale u spoření skutečně šestiletá vázací doma. Pro někoho to ovšem může být výhodné. Třeba proto, že se naučí pravidelně spořit, neutratí naspořené peníze při první příležitosti třeba za nový mobil či dovolenou, ale našetří si na opravdu potřebné věci.

Pokud byste přesto nutně potřebovali peníze vybrat dříve, z úspor nic neztratíte a nepřijdete ani o připsané úroky. O co ale přijdete, je státní podpora. U některých spořitelen pak musíte počítat s poplatky za předčasné ukončení smlouvy.

Již se ale objevují vstřícné kroky i v tomto směru. Například u ČMSS je podmínkou pro předčasný výběr bez poplatků alespoň tříleté spoření.

4) Pro děti stavebko vhodné není

Založení stavebního spoření není omezeno věkem. Rodiče ho mohou pořídit i čerstvě narozenému potomkovi, stejně tak ho mohou sjednat prarodiče pro své vnouče.

Stavební spořitelny nabízejí nezletilcům řadu akčních nabídek a zvýhodnění. „Akce určené pro nezletilé obvykle spočívají v tom, že jim spořitelny poskytují lepší úročení, díky němuž se stavebko vyplácí ještě víc,“ říká Šedivý. Například RSTS nabízí zvýhodněný tarif pro děti a mladé do 25 let, a to s pevnou úrokovou sazbou 1,5 procenta. „Zhodnocení se tak v tomto případě pohybuje lehce pod 4 procenty ročně,“ doplňuje Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Spořitelny také mladým klientům snižují poplatek za uzavření smlouvy, nebo jej dokonce zcela odpouštějí. Například Wüstenrot má dvě speciální nabídky pro děti a mladé do 24 let věku. U obou je uzavření smlouvy bez poplatku. Produkt s názvem Kamarád má pevně danou cílovou částku 150 000 korun, Kamarád+ pak 300 000 korun. Rodiče tak na stavebku pro své děti ušetří 3 000, respektive 1 500 korun.

Navíc, stavební spoření může dítěti usnadnit vstup do dospělého života. Jednou totiž přijde chvíle, kdy se osamostatní a bude si hledat bydlení nebo třeba bude chtít studovat. „Díky stavebku, které mu rodiče založili v dětství, bude mít potomek dostatečnou finanční rezervu do začátku,“ říká Šedivý.

5) O penězích z dětské smlouvy rozhodují rodiče

Rodiče se mnohdy domnívají, že se stavebním spořením svých dětí mohou libovolně disponovat. To je ale nepřesné. „Bez ohledu na věk dítěte patří stavebko a finanční prostředky na něm uložené podle zákona vždy výhradně jemu,“ vysvětluje Šedivý.

Podmínky pro vybrání peněz ze spoření proto mají přísnější podmínky. Pokud šestiletá vázací smlouva „doběhne“ dříve, než je dítě plnoleté, musí se na ukončení stavebka shodnout všichni zákonní zástupci nezletilce, jinak o tomto kroku musí rozhodnout opatrovnický soud. Stejně to je i tehdy, pokud má být stavební spoření nezletilého zrušeno před uplynutím šestileté vázací lhůty.

„Po dovršení 18 let už souhlas zákonného zástupce samozřejmě není potřeba,“ dodává Kofroň.

6) Slouží pouze k drobným stavebním úpravám

Ačkoli má spousta lidí stavebko spojené především s rekonstrukcemi, čím dál častěji jej Češi využívají ke koupi nebo k výstavbě nového bydlení. Pokud si totiž potřebujete půjčit vyšší částku, můžete úvěr od stavební spořitelny podpořit zástavou nemovitosti podobně jako u hypotéky.

Úrokové sazby jsou přitom aktuálně velmi příznivé. Například stavební spořitelna Modrá pyramida poskytuje od 1. září svůj Hypoúvěr s akční sazbou 2,29 procenta. Doba jeho splatnosti přitom může být až 30 let a vybrat si lze z mnoha možností délky fixace úrokové sazby. Sazby zajištěných úvěrů od ČMSS začínají na 2,09 procenta.