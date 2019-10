KOMENTÁŘ: Neriskujte zbytečně, investovat jde i chytře

Pokud se domníváte, že pouštět se do investování má smysl až v případě většího kapitálu, a tudíž vás toto téma třeba úspěšné míjí, nenechte se mýlit. Zhodnocování úspor má význam v jakékoliv výši, protože ležící peníze jsou vzhledem k běžným poplatkům a inflaci ztrátové. Hodnota minimální investice k obchodování není stanovena, jen je na místě si vzhledem k taxám předně spočítat, od jaké částky se vám obchod vyplatí.

Už při počáteční myšlence na investování je dobré mít na paměti jedno ze základních pravidel, abyste v budoucnu nelomili rukama nad výdělkem. Ať už inklinujete k jakýmkoliv investičním složkám, nezapomeňte na rozložení disponibilních aktiv do více investičních příležitostí, a tím i rozmělnění možného rizika ztrát, tedy na tak zvanou diverzifikaci.

Rozdělovat investice se vyplatí

Výhody diverzifikovaného portfolia není třeba složitě vysvětlovat. Vsázet všechny své úspory pouze na jednu kartu je zkrátka hazard, se kterým přichází nejprve velký adrenalin a očekávání a později obvykle jen oči pro pláč. Správná diverzifikace rozloží investiční příležitosti takovým způsobem, aby byl maximalizován zisk a zároveň minimalizována pravděpodobnost ztrát.

Martin Řezáč (44) Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 2002 získal prestižní titul CFA.

Je ředitelem Erste Asset Management GmbH, pobočky ČR a zároveň předsedou Asociace pro kapitálový trh.

Je ženatý, má dvě dcery.

Univerzální návod na optimální investiční portfolio bohužel neexistuje. Vždy jsou na prvním místě finanční možnosti investora a jeho osobní preference. Záleží také, jaký časový rámec je pro něj přijatelný, do jaké míry je ochoten riskovat a snést dočasný pokles hodnoty vkladu. V první řadě je důležité stanovit si cíle a podle toho si vybrat vhodný typ investice. Zprvu by měla být snaha o zajištění co nejstabilnějšího, ideálně pravidelného a bezpečného výnosu, a nikoliv co nejvyšších zisků.



Správné a špatné rozhodnutí

Příkladem správné i špatné diverzifikace může být portfolio, které obsahuje 20 různých investic. Pokud dejme tomu celou polovinu a k tomu čtvrtinu vašich prostředků investujete do dvou příležitostí a zbylé prostředky rozložíte do dalších 18, nelze tuto diverzifikaci považovat za správnou.

V případě krachu hlavních dvou investic, nebo pouze jedné z nich, zbylé položky nedokážou vykompenzovat případné ztráty. Byť se naoko tváří 20 různých investičních titulů v portfoliu jako bezpečná diverzifikace, tudy správná cesta pravděpodobně nepovede.

Ideální stav nastává v případě, kdy žádná z investic nepřekročí 10 % investovaných zdrojů. Pokud se v těchto aktivech navíc objeví i stabilnější výnosy například z nemovitostí či dluhopisů, dá už se hovořit o optimálně nastavené diverzifikaci.

Jednotlivé třídy aktiv by se navíc neměly pohybovat stejným směrem. Portfolio by mělo být sestaveno jak z dynamičtějších investic, které se za přijatelného rizika postarají o vyšší zisky, tak z investic konzervativnějších, které sice negenerují závratné výnosy, ale zato se postarají o stabilní příjem.

Podílové fondy jsou řešením pro začátečníky i pokročilé

Akcie, dluhopisy, nemovitosti, podílové fondy nebo třeba komodity – každý preferuje a snaží se vydělat na něčem jiném. Záleží na osobních preferencích a možnostech, které při výběru vhodných investic většinou rozhodují.

Kalkulačka Spočítejte si, kolik z úspor ukrojí inflace Aktuálně se inflace pohybuje pod hranicí 3 %.

Nejjednodušším způsobem investování jsou podílové fondy. Ty totiž musí ze zákona riziko investic rozložit, a tudíž starost s ideálním rozdělením aktiv řeší za investora. Na tom je v podstatě jen volba typu fondu.

Některé se zaměřují na akciové či dluhopisové tituly, jiné typy zase na komodity jako drahé kovy, energie, zemědělské produkty a mnoho dalších. Jiné se pro změnu specializují na určité zeměpisné lokality a jiné oblasti. Výběr je díky celosvětové dostupnosti široký. I tady ale platí, že užší specializace může znamenat vyšší zisky stejně jako vyšší riziko ztrát.



Investoři si mohou vybrat z modelových portfolií či profilových fondů finančních institucí. Volí mezi konzervativními, vyváženými, růstovými a dynamickými modely portfolia, které vždy vycházejí z aktuálního stavu trhu. Doporučené podíly aktiv si investoři samozřejmě mohou, ale nemusí uzpůsobit svým představám, radí se ale pouze v řádu několika jednotek procent.

Kdy může diverzifikace způsobit víc škody než užitku

Je sice pravdou, že investice by měly být rozložené do více instrumentů, ale jak se říká, všeho moc škodí. Při větším počtu investic se zvyšují výdaje za transakce a různé poplatky. Výše nákladů vám pak zbytečně snižuje profit, nehledě na to, že správa většího množství investic je časově mnohem náročnější. S aktivy rozdrobenými do většího počtu složek po minimálních procentech se samozřejmě procento zisku snižuje též.

Další riziko se týká investic v cizích měnách. Pokud máte například akcie v eurech a koruna vůči euru posílí o 5 %, vaše akcie mají v eurech stále stejnou hodnotu, ale v korunách dojde k jejich 5 % znehodnocení.

U portfolia je nutné brát v potaz také geografickou diverzifikaci. U investic soustředěných pouze do jedné oblasti, byť tou dobou lukrativní, mohou být značným rizikem náhlé ekonomické, legislativní či politické změny. Vzorovým příkladem může být brexit, který v loňském roce otřásl britským a evropským akciovým trhem.

Poraďte se, jde o hodně

Určitě není dobré se do investování vrhat po hlavě. V případě, že se chcete investicím věnovat napřímo, je určitě na místě nejdříve věnovat čas nastudování pravidel fungování trhu. Při samostudiu se lze rozkoukat i pomocí různých aplikací, na kterých si lze vyzkoušet fiktivní transakce.

Nejsnadněji lze vstoupit na burzovní trh přes internet, kde je nákup či prodej otázkou několika málo sekund. Z bezpečnostního hlediska jsou tyto internetové aplikace srovnatelné s internetovým bankovnictvím. Odpovědnost za případnou ztrátu je však plně na investorovi.

Je dobré mít na paměti, že šetřit v investičních začátcích na makléři, a přitom dávat všanc své úspory, nemusí být nejlepší volbou. Málo kdo si může dovolit bez zkušeností hádat budoucí chování trhu jako odborníci, pro které je investování denním chlebem, a kteří tak dokážou prognózovat budoucí vývoj s větším úspěchem. Nečekané výkyvy na finančním trhu by navíc vyděšeného zmatkujícího laika mohly stát nemalé peníze, kdežto zkušený investiční poradce dokáže nepříjemnou situaci rozvážně zhodnotit a přečkat.