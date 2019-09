KVÍZ: Silné ověření online transakcí platí už týden. Víte, co znamená?

Požadavek na silné ověření uživatele je součástí směrnice PSD2, která platí už několik měsíců. Jejím cílem je především zvýšení bezpečnosti platebních transakcí a vytvoření jednotného trhu pro platební služby. Pro uživatele i banky to znamená výraznou změnu u online plateb, ale také při placení kartami v obchodech. A co to obnáší?

„Banky mají udělat takové kroky, aby byly platby bezpečnější a bylo jasné, že platit chce skutečný majitel karty či telefonu, ne někdo, kdo zařízení zneužil,“ vysvětluje František Havlín ze společnosti Trisbee, která provozuje stejnojmennou platební aplikaci.

K tomu je potřeba právě ono silné ověření. Uživatelé už znají tradiční ověřovací SMS, která jim přijde i s kódem, pokud nakupují v e-shopech. Ta už ale stačit nemusí - přidávají se k ní další opatření, jako jsou například PIN či využití biometrických údajů.

I přes silné ověření byste ale rozhodně neměli rezignovat na vlastní obezřetnost. „Bezpečnost plateb totiž do značné míry souvisí s tím, jak se chovají samotní uživatelé - zda nenakupují přes nedůvěryhodné e-shopy, zda nesdílí důvěrné údaje jako pin či heslo, popřípadě neposílají citlivé údaje emailem. Telefon je dnes více než peněženka a podle toho by se k němu měli lidé chovat,“ dodává Havlín.