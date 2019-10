Dodavatelé energií lákají zákazníky i na moderní zákaznické služby

Většina lidí chce v dnešní uspěchané době svůj čas využívat co nejvíce efektivně. A to nejen v práci, ale i při zařizování věcí kolem domácnosti. Hodně novinek dodavatelů energií se proto týká digitalizace a zrychlení procesů v obsluze nás zákazníků. Díky tomu si můžeme čím dál více požadavků zařídit z pohodlí domova.

Například společnost ČEZ má za tím účelem zřízenou aplikaci ČEZ ON-LINE, což je taková forma energetického internetového bankovnictví. „Zákazníci mohou v aplikaci zařídit vše, co se týká správy jejich účtů za energie: nastavovat výši záloh a jejich frekvenci, upravovat způsoby placení, nahlásit samoodečet či změnu zasílací adresy, zažádat o vrácení přeplatku nebo změnu produktové řady, aktivovat elektronickou fakturaci a podobně,“ popisuje Roman Gazdík z ČEZ. Doplňuje, že v aplikaci může zákazník najít rovněž veškeré informace k odběrným místům a ke své smlouvě na elektřinu, plyn či Mobil od ČEZ.

Co ještě umí zákaznické portály

Zákazníci všech společností skupiny Bohemia Energy zase mohou využívat webovou kancelář. „Na svém zákaznickém účtu zde lidé najdou detaily svého odběrného místa, historii požadavků, mají přístup ke všem vystaveným fakturám i aktuálním ceníkům,“ uvádí několik příkladů Hana Novotná z Bohemia Energy. Stejně tak zde mohou řešit všechny své zákaznické požadavky on-line (např. provádět veškeré změny týkající se odběrného místa, zadávat samoodečty, měnit kontaktní údaje a výši záloh, zasílat reklamace či upravovat způsob placení).

Podobným způsobem funguje také služba Energie24 od společnosti E.ON či samoobsluha Moje PRE společnosti Pražská energetika. „Z pohodlí domova si zde zákazník může navíc například také až čtyřikrát ročně požádat o mimořádnou fakturu, nebo změnit produkt elektřiny a plynu,“ říká Petr Holubec z Pražské energetiky.

Nový zákaznický portál s názvem innosvět, kde si zákazníci mohou vyřídit vše, co potřebují, spustila v létě rovněž společnost Innogy. Zajímavostí je, že portál innosvět je přístupný také pro návštěvníky, kteří nejsou zákazníky innogy. „Lidé, kteří energie od Innogy neodebírají, si díky tomu mohou snadno prohlédnout, jak se o naše zákazníky staráme a jaké produkty a služby jim nabízíme,“ vysvětluje Pavel Grochál z Innogy.

Postupně se k tomuto trendu přidávají i další dodavatelé, včetně těch alternativních. Například společnost Centropol tak nedávno spustila zákaznický portál Samoobsluha Energy.

V kurzu jsou také mobilní aplikace

Jen webové portály už ovšem nestačí. Za posledních deset let nastal obrovský pokrok v dostupných technologiích. Výrazně se změnilo také chování lidí na internetu, daleko více nyní využívají mobily. „Proto jsme vloni vytvořili mobilní aplikaci innosvět, která si rychle získala velkou oblibu,“ říká Grochál.

Stejně tam mohou přes svůj chytrý mobil obsluhovat svůj účet také zákazníci společností E.ON nebo ČEZ. „Přihlásit se do ní lze i přes otisk prstu nebo Face ID,“ dodává Gazdík.

Přes zákaznický účet můžete i zaplatit

Ani tím však modernizace zákaznických služeb zdaleka nekončí. „Snažíme se reagovat na trendy, které usnadní například možnosti placení za elektřinu či plyn,“ říká Holubec. Letos proto pro své zákazníky připravili možnost nově platit prostřednictvím terminálů společnosti Sazka, nebo QR kódem přes platební bránu ILQpay.

V letošním roce spustila možnost hradit vybrané platby přímo online, tedy jednoduše a bezpečně pomocí platební karty, také skupina Bohemia Energy. A zaplatit online platební kartou můžete i také u ČEZ, a to prostřednictvím služby ČEZ Samoobsluha. Stačí zadat vaše identifikační údaje, variabilní symbol uvedený na faktuře a částku k úhradě. Potvrzení o zaplacení bude doručeno na vaši emailovou adresu.

Další novinky

Odlišit se pak dodavatelé energií snaží dalšími službami. Například přes aplikaci ČEZ ON-LINE si můžete rezervovat i termín servisu plynového kotle.

Novinkou u Innogy je zase zobrazení grafu spotřeby a nákladů nejen v mobilní aplikaci innosvět, ale také na stejnojmenném portálu. „Od starších zákazníků jsme často slyšeli, že se jim to moc líbí, ale na malém displeji telefonu graf špatně vidí,“ říká Grochál. „Vyšli jsme jim proto vstříc a graf jsme přidali do zákaznického portálu.“ Dodal, že aplikaci i portál innosvět budou dále rozvíjet. Zajímavé nové funkce do nich chtějí přidat ještě teď na podzim.

Online lze komunikovat i s distributorem energií

Odběratelům energií se ale nestačí vycházet vstříc jen dodavatelé energií, ale i distributoři elektřiny a plynu, tedy vlastníci elektrického vedení či plynové soustavy.

Například ČEZ, který je největším distributorem elektřiny, provozuje portálu DIP (distribuční portál).

„Zde je možné mimo jiné založit žádost o připojení, izolaci vedení, vyjádření k dokumentaci stavby nebo nastavit službu zasílání informací o plánovaných odstávkách sítě,“ popisuje Gazdík.

Pro všechny zákazníky ČEZ Distribuce (i ty, kteří se neregistrovali v DIP) je pak od začátku roku přístupný rovněž interaktivní portál www.bezstavy.cz, kde v případě výpadku proudu mohou lidé zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny.