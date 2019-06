Kdy a proč vypoví platební karta poslušnost a čemu se vyhnout

Pokud se chystáte na dovolenou a budete brát platební kartu s sebou, zkontrolujte si, zda není poškozená. Může se totiž stát, že vypoví službu kvůli tomu, že ji nosíte po kapsách. „U ohnuté karty se například může stát, že se v bankomatu vzpříčí a zpět ji už nedostanete,“ upozorňuje Markéta Dvořáčková z Equa Bank.

Poškozená karta může odmítnout poslušnost i při placení u obchodníků, když máte poškrábaný magnetický proužek či poškozený čip. K poškození a k nutné výměně karty mnohdy dochází, když ji klienti používají k jiným účelům, třeba k seškrábání nárazy z oken auta, k otevření dveří, nebo si ji nějak upraví. Air Bank například musela vyměnit platební kartu klientovi, který si ji vylepšil o samolepky a obrázky. „Karta pak byly tlustší a zasekla se kvůli tomu v bankomatu,“ přibližuje kuriózní případ mluvčí banky Jana Karasová.

Důvodem nefunkčnosti karty bývá také zmagnetizování. „Nejvíce případů nastává, pokud je karta v blízkosti mobilního zařízení, kde magnety reproduktoru vydávají magnetické záření, v blízkosti magnetických klíčů na odemknutí auta, magnetů na zavírání kabelek a tašek, u bezpečnostních systémů v obchodech, magnetických držáků na střeše auta a podobně,“ upozorňuje Lukáš Kropík z České spořitelny.

Opište si z karty kontaktní linku banky

Před odjezdem do ciziny si také zkontrolujte, do jakého data je vaše karta platná. Banky vás sice na výměnu debetky předem upozorňují, v návalu starostí na to ale někteří klienti zapomínají. Z rubové strany platební karty si rovněž opište, třeba do mobilu, na jaké číslo volat, pokud o kartu přijdete. Při blokaci, kdy ztracenou kartu může někdo zneužít, jde totiž o čas. „Klient má povinnost v co nejkratší lhůtě oznámit ztrátu karty, upozorňuje Martina Lambert, mluvčí Moneta Money Bank. „Počet klientů, kteří si nechávají zablokovat kartu, se měsíčně pohybuje v řádu tisíců,“ poznamenává Kropík.

„Když je karta ukradena, zloději se primárně zaměřují na platby u obchodníků do 500 korun, setkáváme se tak například s nákupy měsíčních jízdenek na MHD, platbami ve večerkách, na benzinových pumpách a v trafikách,“ přibližuje Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

„Nejčastěji zloději vykonají v jednom sledu několik bezkontaktních plateb, škoda pro klienta je v takových případech podle zákona omezena do výše 50 euro,“ upozorňuje mluvčí mBank Štěpán Dlouhý. „Pokud se však klient chová v souladu se základními bezpečnostními pravidly a provede blokaci karty, jsou mu prostředky vráceny v plné výši, to znamená bez spoluúčastí,“ dodává Jana Kyselá z Banky Creditas.

Když zapomenete PIN

Zapomnětlivost může být neúprosná i tehdy, když máte při platbě nebo výběru z bankomatu zadat PIN. Klienti Komerční banky mají podle mluvčího Michala Teubnera pět pokusů na zadání správného PINu, pak se karta zablokuje. V některých bankách, jako například v České spořitelně, Creditas, Moneta Money Bank, mBank, Raiffeisenbank, Sberbank, nebo v ČSOB a Poštovní spořitelně dávají svým klientům tři pokusy. „Když je i třetí pokus chybný, dojde k zablokování karty,“ upozorňuje Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

V České spořitelně to funguje při výběru z bankomatu například tak, že když zadáte třikrát po sobě nesprávný PIN, karta se vysune a bankomat upozorní na chybné zadání. „Teprve po zadání správného PINu je klientovi umožněna jakákoli transakce,“ přibližuje Kropík.

V některých bankách dávají klientům šanci, aby si při výpadku paměti zobrazili PIN už při druhém chybném pokusu ve svém internetovém bankovnictví nebo v bance v mobilu a předešli tak zablokování platební karty. Jde to například u Raiffeisenbank, ČSOB a Poštovní spořitelny.

V Air Bank to řeší jinak. Při šestém chybném pokusu o zadání PINu, dojde u jejich karet k zablokování PINu, nikoliv karty. „To znamená, že kartou nelze platit s PINem ani vybírat z bankomatů. Klient ale může dál platit bez PINu u bezkontaktních plateb do 500 korun nebo platby kartou přes internet. K odblokování PINu dojde automaticky na začátku následujícího kalendářního týdne,“ popisuje Karasová.

PIN stále nechrání řada lidí

Poznamenat si PIN jinam než do bezpečného bankovnictví a do paměti je však obrovské riziko. Přesto se tak stále děje. Kuriózní případ zaznamenala Equa Bank, kdy klientce odcizil zloděj kabelku s peněženkou včetně platební karty a připravil ji o úspory. Žena totiž měla vedle karty poznačený PIN, a to na rybí šupině. Odhalit toto „důmyslné“ místo nebyl pro zloděje problém.

Banky upozorňují, že lidé jsou nepoučitelní i v tom, že svěří PIN někomu blízkému, nebo ho nechají na místě, kde ho někdo může objevit. Důvěřivost není na místě. Ke zneužití karty dochází i mezi spolubydlícími. Příkladem je student, který měl schovaný PIN mezi osobními věcmi. Jeho spolužák PIN objevil, v noci mu sebral kartu k účtu a vybral poměrně značnou částku. Když to poškozený zjistil, oznámil případ na policii. Kdo vybral jeho peníze, odhalil kamerový záznam z bankomatu. Případ byl o to pikantnější, že pachatel byl studentem práv.

Karta se nikomu nesmí půjčit

Mezi nejčastější důvody zneužití karty je ovšem zneužití v rodině. „Setkali jsme se s případem nahlášené sporné transakce v zahraničí, kde se ukázalo, že platby provádí syn, který s kartou a jejími personalizačními prvky vycestoval, a to se souhlasem své matky-držitelky platební karty,“ přibližuje Dvořáčková s tím, že žena porušila smluvní podmínky.

Pokud dojde ke škodě, banka takovou reklamaci musí zamítnout. „Majitel karty není oprávněn sdělovat PIN dalším osobám,“ upozorňuje Michal Teubner. „Kartou může platit pouze ten, na jehož jméno byla vydána,“ dodává Jana Kyselá z Banky Creditas.

Útoky na karty se mění

Banky upozorňují, že obezřetnost je na místě i při platbách v zahraničí a v e-shopech. Velkým nebezpečím jsou v poslední době falešné internetové obchody, které jsou zakládány a spravovány v Číně.

„Průběh nákupu je vždy totožný: klienti na sociálních sítích, nejčastěji Facebooku a Instagramu, narazí na reklamu slev a výprodeje značkového zboží na e-shopech, které se tváří jako renomované internetové obchody v EU nebo v USA, případně v České republice. Ve skutečnosti je držitel karty po kliknutí na reklamu přesměrován na podvodný e-shop v Číně, kde nakoupí výrobek, který zaplatí kartou. Podvodný obchod mu však žádné zboží nepošle nebo odešle velmi nekvalitní padělek. E-shop s klientem již dále nekomunikuje, případně z internetu úplně zmizí. Dalším, daleko horším důsledkem takového nákupu ale je, že prostřednictvím platby získá podvodník údaje o platební kartě, kterou později zneužije k podvodným nákupům u jiných internetových obchodníků,“ varuje Kopecká.

„Útoky na platební karty se dějí po celém světě, samozřejmě banky se brání a investují do monitorovacích systémů. Útoky hackerů a jejich strategie a způsoby napadení se však neustále mění,“ poznamenává Vladimír Hozman ze Sberbank. V současné době přistoupila k preventivnímu opatření například Air Bank u výběrů z bankomatů v Indonésii.

„Obecně totiž rostl počet případů, kdy útočníci umísťovali nelegální zařízení na bankomaty různě po světě a kopírovali údaje z klientských karet. S těmito údaji pak vytvořili kopii karty a vybírali peníze z bankomatů v zemích, které kopie karet nedokážou odhalit. Protože chceme naše klienty před takovými případy ochránit, zablokovali jsme v Indonésii možnost výběrů. Pokud by ale náš klient v Indonésii byl a potřeboval peníze vybrat, tak mu po domluvě výběry jednorázově odblokujeme,“ uzavírá mluvčí Air Bank Karasová.