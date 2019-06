Žebříček 10 nejlepších bankovních běžných účtů. Pořadí se mění

Při sestavování a aktualizaci žebříčku osobních bankovních účtů, které jsou určené drobným klientům, analytici přihlíželi i tentokrát ke stejným parametrům. Nejdůležitější váhu přitom má cena a náklady na vedení účtu.

Trojice nejvýhodnějších běžných účtů

První místo v aktuálním žebříčku deseti nejvýhodnějších běžných účtů si drží i nadále mBank se svým mKontem. Na druhé místo se vyhoupla Air Bank s Malým tarifem a na třetím místě je nově Banka CREDITAS se svým Běžným účtem a Richee účtem.

A co je pro současné dění na bankovním trhu typické? Banky se snaží přitáhnout pozornost klientů vylepšováním svých technologií u mobilního a internetového bankovnictví a trendem je také další snižování poplatků na účtech. „Běžným standardem je komplexní balíček služeb, který je k běžnému účtu poskytován zdarma, ať už se jedná o debetní karty, spořicí účty, internetové a mobilní bankovnictví a platby provedené elektronicky, ale i další služby,“ říká analytička Scott & Rose Valerie Koubová.

Některé banky se snaží konkurovat i vylepšováním úroků na spořicích účtech. Zvýšený úrok na novém spořicím účtu eKonto XL nabízí například Raiffeisenbank, sazby na spořicích účtech v nedávné době zvýšila také Air Bank, Equa bank a dva nové spořicí účty začala nabízet i MONETA Money bank.

Parametry hodnocení: 60 % cena, náklady na vedení účtu

15 % komplexnost nabídky k účtu

10 % přímé bankovnictví (možnosti a nové technologie)

10 % dostupnost (pobočky/bankomaty)

5 % srozumitelnost ceníku, internetových stránek

Zdroj:Finparáda.cz

Ke snižování bankovních poplatků přistoupila od 15. března například Banka CREDITAS, která nově poskytuje veškeré výběry z vlastního, cizího i zahraničního bankomatu zdarma. Řadu poplatků snížila od 23. dubna pro nové smlouvy i Fio banka. Například výběr z bankomatu jiné sítě nad rámec deseti výběrů banka snížila z 30 na 25 korun, mezinárodní platba v eurech a standardní Europlatba je poskytována zdarma, původně stála 20 korun. Pro stávající klienty Fio banka snižuje tyto poplatky s platností od 24. června 2019.

TOP 10 nejlepších běžných bankovních účtů v ČR

Další boj o klienty se odehrává i ve vylepšování běžných účtů v oblasti digitálních technologií. „Banky modernizují své technologie tak, aby pro klienty bylo prostředí mobilního a internetového bankovnictví zajímavé a neodcházeli ke konkurenci. Cílem bank je umožnit v mobilním bankovnictví stejné operace, které byly doposud dostupné jen v internetovém bankovnictví,“ poznamenává analytička Valerie Koubová.

Nové pořadí v žebříčku osobních bankovních účtů Pořadí Banka Produkt 1. mBank mKonko 2. Air Bank Malý tarif 3. Banka CREDITAS Běžný účet, Richee účet 4. Equa bank Běžný účet 5. Fio banka Fio osobní účet 6. Hello bank! Hello účet 7. MONETA Money bank Tom účet 8. Poštovní spořitelna Poštovní účet 9. ČSOB Plus Konto 10. Česká spořitelna Moje zdravé finance Zdroj: Finparáda.cz, data z června 2019

Trendem je také multibanking, tedy propojování účtů vedených v jiných bankách a také poskytování benefitů a slev za platby kartou. Atraktivním se pro klienty také stává placení prostřednictvím mobilních telefonů, konkrétně s platformami Google Pay a Apple Pay, které si získávají stále větší oblibu.

Popis pětice nejlepších běžných účtů:

1. mBank – Osobní účet mKonto

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,3 % p.a.

Poplatky: K účtu klient obdrží debetní platební mKartu Svět vedenou zdarma. Výběry 1 500 Kč a více ze všech bankomatů v ČR i zahraničí jsou zdarma, výběry do 1 499,99 Kč za 29 Kč. Elektronický výpis je zdarma, papírový výpis zaslaný poštou stojí 19 Kč. Připsání příchozí a provedení odchozí SEPA platby zdarma.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma včetně domácího platebního styku (odchozí transakce zadané přes internetové bankovnictví a příchozí transakce). Zdarma jsou výběry z jakéhokoli bankomatu v ČR a v zahraničí ve výši 1 500 Kč a více. Povolené přečerpání účtu, internetové a mobilní bankovnictví a měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky jsou také zdarma. Vedení bezkontaktní debetní karty je zdarma. Možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay a Apple Pay. V současné době banka nabízí 500 Kč zpět klientům, kteří si založí mKonto s mKartou Svět zdarma a zaplatí kartou v cizí měně.

2. Air Bank – Běžný účet Malý tarif

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a. (bonusová sazba 1 % p.a.), na spořicím účtu až 1,3 % p.a.

Podmínky: Zůstatek na běžném účtu až do částky 100 tisíc korun je úročen bonusovou úrokovou sazbou 1 % ročně. Stačí pětkrát měsíčně zaplatit platební kartou, nálepkou nebo mobilním telefonem.

Poplatky: 25 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky v ČR a v EU, 25 Kč za příchozí a odchozí SEPA platbu a za zaslání výpisu poštou, 100 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky mimo EU.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, se dvěma embosovanými bezkontaktními platebními kartami a jednou platební nálepkou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. Účet lze založit plně on-line pomocí mobilního telefonu přes aplikaci My Air. V rámci tarifu lze zdarma otevřít až 10 běžných účtů a tři spořicí účty (v CZK, EUR a USD). Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, vedení účtů v korunách, eurech a dolarech, příchozí a odchozí platby v ČR a výběr peněz z bankomatu Air Bank. Možnost bezkontaktního placení mobilním telefonem přes aplikaci My Air.

Banka nabízí tzv. multibanking (správu účtů jiných bank), a to již pro účty pěti bank: České spořitelny, Equa bank, Komerční banky, MONETA Money Bank a nově Raiffeisenbank. Dále banka provádí tzv. okamžité platby (zatím jen do České spořitelny), pomocí nichž jsou peníze připsány během několika sekund, sedm dní týdně, 24 hodin denně, a to i o sobotách, nedělích a svátcích. Cena za okamžitou platbu je u Malého tarifu 1 koruna a u Velkého tarifu je okamžitá platba zdarma. Možnost bezkontaktního placení pomocí Apple Pay. Od konce dubna banka začala poskytovat běžný účet také pro klienty od 15 let.

3. Banka CREDITAS – Richee účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 1,5 % p.a. do 300 000 Kč

Poplatky: Výběry z libovolného bankomatu v ČR i v zahraničí zdarma, 15 Kč/50 Kč za příchozí SEPA/odchozí expresní platbu, zdarma výpis z běžného účtu elektronicky, 75 Kč za vystavení mimořádného výpisu z účtu předaného na pobočce.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, s bezkontaktní debetní kartou a internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma je výpis z účtu zaslaný e-mailem nebo předaný na pobočce, všechny příchozí tuzemské platby, všechny odchozí elektronické tuzemské platby (jednorázové i trvalé), výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí zdarma. Banka ve svém internetovém bankovnictví nabízí správu účtů z jiných bank, tzv. multibanking (Air Bank, Equa bank, Fio banka, Česká spořitelna, Komerční banka, MONETA Money Bank, ČSOB včetně Poštovní spořitelny, Raiffeisenbank a Wüstenrot).

4. Equa bank – Běžný účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 1,30 % p.a. (od 13. 6. 2019)

Poplatky: zdarma výběry z jakéhokoliv bankomatu v tuzemsku, 9 Kč za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, 9 Kč za příchozí SEPA platbu, 99 Kč za odchozí SEPA platbu, 29 Kč za měsíční výpis poštou.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez jakýchkoliv podmínek, s bezkontaktní multiměnovou platební kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s možností čerpat kontokorent ve výši až 100 000 Kč bez poplatků. K běžnému účtu v korunách lze zdarma otevřít také účet v eurech a dolarech. Měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky a běžné tuzemské transakce přes internetové a mobilní bankovnictví jsou bez poplatku. Výběry ze všech bankomatů v ČR jsou také zdarma. K účtu je možné také pořídit zlatou kartu s cestovním pojištěním a pojištěním karty a osobních věcí, a to za jednu z nejnižších cen na trhu. Nově od konce ledna 2019 možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay.

5. Fio banka – Fio osobní účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,45 % p.a. (do 1 mil. Kč)

Poplatky: Zdarma je poskytováno 10 výběrů z bankomatu Fio banky v každém kalendářním měsíci, nad rámec 9 Kč/výběr, dále může klient získat až 5 výběrů z cizího bankomatu v ČR v jednom měsíci, pokud vybíraná částka převýší 4 000 Kč, klientovi je poskytnut 1 zahraniční výběr v kalendářním měsíci zdarma (další 80 Kč). Zdarma jsou také Europlatby, měsíční výpis poštou přijde na 41 Kč.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma a bez podmínek. Zdarma jsou všechny příchozí a odchozí platby v rámci ČR, internetové a mobilní bankovnictví. K účtu je poskytována bezkontaktní debetní karta. V rámci účtu je 10 výběrů z bankomatů Fio banky zdarma, 1 zahraniční výběr a až 5 výběrů z cizích bankomatů v ČR. Banka nabízí 3 sazby pro kontokorentní úvěr dle jeho využívání (1x, občasně, výjimečně). Banka také poskytuje Google Pay.

Zdroj: Kompletní žebříček osobních bankovních účtů se všemi parametry podle Finparády.cz