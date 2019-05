SONDA: Čím se 15 bank snaží získat klienty a jak se jim to daří

Skokanem roku co do počtu získaných nových klientů se mi novými bankovními domy stala Fio banka. Její služby už využívá 925 tisíc lidí, což je o 127 tisíc víc než v lednu 2018. Na druhou pozici se vyhoupla Airbank s 703 tisíci klienty. A na třetí příčce je nyní mBank, která před jedenácti lety přišla do Česka jako nízkonákladová banka s myšlenkou konkurovat tradičním bankám nízkými bankovními poplatky. Dnes má 670 tisíc klientů.

Nové banky – počty klientů Banka Leden 2015 Listopad 2016 Leden 2018 Duben 2019 Air Bank 330 000 508 000 605 000 703 000 Banka Creditas x 20 000 40 000 67 000 Equa Bank 120 000 242 000 307 000 386 000 mBank 540 000 630 000 650 000 670 000 Sberbank 80 000 107 250 125 000 128 000 Trinity Bank x x x 11 000 Fio banka 460 000 660 000 798 000 925 000 Zuno* 250 000 250 000 x x Hello bank x x 400 000 421 000 Celkem 1 780 000 2 417 250 2 925 000 3 311 000 Zdroj: jednotlivé banky; *Zuno na trhu již nepůsobí; Sberbank rušila spící vkladní knížky, z nichž si klienti nevybrali v zákonné lhůtě své vklady, což ovlivnilo počet klientů.

Počty klientů se přitom zvyšují u všech osm námi sledovaných nízkonákladových bank. Nově k nim přibyla Trinity Bank, která je zaměřená především na zhodnocování vkladů střadatelů. Na trhu začala působit letos, kdy družstevní záložna Moravský peněžní ústav získala bankovní licenci a proměnila se v ryze českou banku.

Všechny nové banky potvrzují, že nabízet bezpoplatkový účet bez podmínek, nebo s určitými podmínkami už nestačí. Staly se totiž standardem a přestávají být konkurenční výhodnou. V boji o klienty je dnes podstatné, zda banka dá i něco navíc, například neomezené a bezplatné výběry z bankomatů doma a v cizině, úroky na spořicích a běžných účtech, nové služby spojené s platebním stykem, digitalizací a rozvojem mobilního bankovnictví. Dá se proto očekávat, že tímto směrem se bude ubírat další konkurenční boj o klienty.

Nové banky se shodují i v tom, že podle jejich průzkumů je dnes běžné, že Češi mají v bankách dva i více účtů. Tento trend pořídit si více bankovních účtů přitom dále poroste. Založit si bezpoplatkový účet a vyzkoušet další banku je totiž stále snadnější, dá se zřídit nejen na pobočce či internetu, ale některé banky už nabízejí i založení účtu přímo v mobilní aplikaci. Zvlášť mladší generace klientů také přestává rozlišovat, jaký účet považuje za „hlavní“ a jaký za „vedlejší“. Na tento postoj začíná mít podle vyjádření některých bank vliv i tak zvaný multibanking, tedy možnost ovládat více účtů z jednoho místa.

Tradiční banky mají mírný odliv klientely

Mezi tradičními bankami jsou co do počtu klientů silnou trojkou Česká spořitelna, skupina ČSOB a Komerční banka. Oproti loňskému roku sice všechny zaznamenávají mírný odliv lidí, i tak si drží celkem 9 milionů a 955 tisíc klientů.

Tradiční banky – počty klientů Banka Leden 2018 Duben 2019 Česká spořitelna 4 670 000 4 630 000 ČSOB skupina* 3 700 000 3 667 000¹ ING Bank 423 496 436 000 Komerční banka 1 664 000 1 658 000¹ Moneta Money Bank 1 033 000 998 000¹ Raiffeisenbank** počty neuvádí počty neuvádí UniCredit Bank*** 303 000 počty neuvádí Zdroj: jednotlivé banky; ¹ počty k 31.3. 2019; *včetně Poštovní spořitelny a dalších dceřiných společností; ** loňský odhad u RB 600 000 klientů; ***letošní odhad u UCB 750 000 klientů.

I všechny tradiční bankovní domy potvrzují, že u bezpoplatkových účtů se ji nedá mluvit o konkurenční výhodě, u České spořitelny mají například takové účty zřízené již dvě třetiny klientů. „Češi jsou již náročnější a od bank očekávají i další servis služeb včetně inovací,“ shodují se velké banky.

Snaží se proto investovat do nových technologických inovací a sází na mobilní bankovnictví a rychlost, jednoduchost a bezpečnost plateb. Některé si však uvědomují, že kontakt a komunikace s klienty jsou pro ně důležité. V boji o klienty proto vytahují trumfy jako je finanční poradenství, individuální péče o klienty a jejich rodinné finance a také kvalitní zázemí v rámci poboček.

A v čem jsou jednotlivé banky oproti konkurenci jiné a jak vidí budoucnost? Se strategií všech 15 bank se můžete seznámit na další stránce.