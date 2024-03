Vyzkoušeli jsme v testu Partners Banku. Obstála skoro na jedničku

Partners Banka sází na to, že lidé stále víc slyší na internetovou bezpečnost a možnost ovládat svou banku z mobilu prostřednictvím chytrých a bezpečných aplikací. Aplikace Partners Banky se dá stáhnout už teď z webového portálu banky. Založit si běžný účet online prostřednictvím Bank ID však půjde až od 1. dubna, teď v březnu je potřeba zajít na některou z poboček.

Partners Banka má čtvrtou největší pobočkovou síť, schůzka se dá dohodnout předem. V testu iDNES.cz však volíme příchod z ulice bez předchozího objednání. Bude na pobočce prázdno, nebo rušno?

Vstupujeme do vybrané pražské pobočky Partners Banky. U jednoho stolku jedná finanční poradkyně s manželským párem, další stůl je naštěstí prázdný. Finanční poradce banky, který se nám začíná věnovat, netuší, že probíhá test.

Drobný zádrhel s chytrým telefonem

Na úvod se poradce ptá, zda jsme si již stáhli finanční aplikaci Partners Banky do mobilu. „Zatím ne.“ „Nevadí, stáhneme ji teď,“ reaguje a vysvětluje, že potřebuje doklad totožnosti, aby do bankovního systému vložil nezbytné údaje. Chová se vstřícně a pracuje rychle. Nejde o žádné papírování, všechny doklady jsou elektronické, elektronicky proběhne i podpis a všechny smlouvy i další bankovní dokumenty budou k dispozici v aplikaci.

Drobný zádrhel nastane se stažením „apky“ do mobilu. Internetové připojení najednou ukazuje jen nízkou hladinu. Přecházíme o pár metrů k výloze u vchodu a mobil funguje už bez potíží i po návratu ke stolku. Drobný zádrhel nastane i se skenováním obou stran občanky. Jak zjišťujeme, chce to držet mobil bez naklonění a s pevnou rukou se trefit do rámečku skeneru. Na druhý pokus už jsou naskenovaná data občanky čitelná.

Poradce odvádí profesionální výkon

Při zadávání vstupního hesla do aplikace se finanční poradce chová opět profesionálně, dává nám čas na rozmyšlenou a otočí se tak, aby zadání čísla neviděl. K číselnému heslu volíme vstup do aplikace i prostřednictvím otisku prstu. U běžného účtu přitom máme šanci zvolit si vlastní číslo a snadno si ho tak zapamatovat. Dobrý nápad.

Na výběr dostáváme i možnost vybrat si jednu ze čtyř barev plastové debetky. „Přijde vám do poštovní schránky během pár dnů, oživíte ji při první platbě,“ informuje poradce. Jednotlivé kroky ke zřízení běžného i spořicího účtu nejsou žádný problém, jsou intuitivní. Stačí postupně klikat na ikonky a vše proběhne svižně a bez potíží.

V aplikaci chceme otestovat bezplatný běžný účet Pro jednoho a k němu přidat spořicí účet s atraktivním úrokem 6,03 % bez omezení výše vkladu. I zde se chová poradce bez chyby: „Pro udržení této výhodné sazby teď nemusíte dělat nic, po třech měsících je ale potřeba u balíčku Pro jednoho být aktivní a provést 5 krát platbu kartou. Jinak se úroková sazba sníží na 3 %,“ poskytuje důležitou informaci. A nezapomene také sdělit, že peníze ze spořicího účtu lze kdykoliv vybrat bez poplatku. Na závěr dostáváme od poradce vizitku a také informaci, že kromě bankovních služeb je možné využít i finanční poradenství. Nic ale nevnucuje.

Přicházejí uvítací zprávy od banky

Po zhruba 20 minutách si v aplikaci Partners Banky odnášíme bezplatný běžný i spořicí účet, jednu bezplatnou virtuální platební kartu a neomezené množství jednorázových virtuálních karet pro online nákupy. I tyto „jednorázovky“ jsou zadarmo, po zaplacení přestanou fungovat a internetoví piráti tak nemají šanci platební virtuální „jednorázovku“ zneužít. Další dobrý nápad.

Jak zjišťujeme, nová banka své nové klienty vítá. Do mobilu a na e-mailovou adresu přicházejí obratem uvítací zprávy a přístupové údaje do portálu Moje Partners. V aplikaci se zobrazí i kontakt na finančního poradce, který se nám na pobočce věnoval. Svou práci odvedl na jedničku, bez ztráty bodů. Poskytl všechny důležité informace, choval se vstřícně, profesionálně a dobře reagovat i na všechny položené otázky.

S převodem peněz schválně otálíme

Tím ale test iDNES.cz nekončí. S převodem peněz na běžný i spořicí účet si dáváme na čas. Bude nová banka nějak reagovat? Upozornění skutečně přicházejí, nejsou ale agresivní, jen připomínkou, že se vyplatí spořit a využívat výhody nové banky.

Na běžný účet pak zkoušíme poslat nejprve nižší částku. Rychlost převodu peněz z jiné banky na běžný účet do Partners Banky je až neuvěřitelná. Převod proběhl doslova v reálném čase. Transakci navíc potvrzuje pípnutí a zpráva v chytrém mobilu. Se stejnou rychlostí proběhne i převod druhé várky peněz a okamžitý je i domácí převod z běžného účtu na spořicí konto. Spořicí účet lze přitom pojmenovat a je možné založit si podle potřeby třeba několik „spořáků“ a zadarmo. Také dobrý nápad.

Čekáme na plastovou kartu do peněženky

Plastová platební karta dorazila do poštovní schránky do čtyř pracovních dnů, aktivujeme ji v „appce“ a měníme v ní snadno i PIN. Obsluha je opět intuitivní. Limit v kartě je automaticky nastavený na 20 tisíc korun, dá se ale kdykoliv měnit a nastavit až na 1,5 milionu korun. Při první platbě vložíme kartu do terminálu, zadáme PIN a je zaplaceno. V dalším nákupu už karta funguje bezkontaktně, při platbě nad 500 korun však je nutno opět zadat PIN. Zkrátka běžná bezpečnostní klasika. Všechny platby u několika různých obchodníků se přitom okamžitě zobrazují v aplikaci.

Podrženo a sečteno

Nová finanční aplikace Partners Banky je velmi intuitivní, přehledná a snadno ovladatelná. Převody peněz jsou okamžité, probíhají doslova v reálném čase. Jak ale zjišťujeme, když nedojde k odhlášení z aplikace, sama se neumí vypnout. Chytrý mobil sice chrání vstupní kód či biometrika, ale není nad tento praktický bezpečnostní prvek, který používá řada konkurenčních bank. Nebýt tohoto zádrhelu, vyšel by test na výbornou. A co na to banka?

„Tuto možnost by „appka“ měla běžně nabízet, jedná se o základní bezpečnost – tedy konkrétně máte dvě minuty na odhlášení, pokud se neodhlásíte, odpojí se aplikace sama. Na některých mobilních zařízeních se bohužel může stát, že do dvou minut k odhlášení nedojde. Nejde ale o standard, tuto chybu řešíme, měla by být tento týden odstraněna,“ vysvětluje Tereza Píchalová, mluvčí Partners Banky.

Každopádně finanční aplikace Partners Bank jinak funguje velmi svižně a dobře a má nejrůznější užitečné funkcionality. Dají se do ní připojit a spravovat i další účty jiný bank, nahrát nejrůznější smlouvy, mít přehled v investicích a využívat v ní třeba i poradenské služby. Banka navíc disponuje rozsáhlým týmem zkušených poradců, což jí umožňuje fungovat i jako poradenská banka. Letos chce získat 100 tisíc klientů a zdá se, že tento cíl není přehnaný.

Aktuálně má tato nová banka podle vyjádření mluvčí už 12 tisíc klientů a 56 tisíc klientů si již stálo Partners „appku“ do svého mobilu. Teď v březnu přichází na pobočky každý den 600 až 900 lidí, aby si v bance zřídili běžný i spořicí účet. Depozita Partners Banky přitom narůstají, noví klienti mají v této nejmladší bance aktuálně na depozitech již přes 1,5 miliardy korun.

Test iDNES.cz proběhl od středy 13. března do středy 20. března 2024.