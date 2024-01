Partners Banka už testuje svůj provoz, cílí na finanční potřeby rodin

Kromě bankovních služeb začne poskytovat i finanční poradenství prostřednictvím 1 600 vyškolených poradců a bude pouze v mobilní aplikaci. Do konce roku chce získat první stovku tisíc klientů.

Spoluzakladatelem Partners Banky, která je při startu zaměřená hlavně na rodinné finance včetně poradenství, je Petr Borkovec a generálním ředitelem je Marek Ditz. V exkluzivním rozhovoru reagují mimo jiné na otázky, jaké služby bude Partners Banka poskytovat veřejnosti, v čem bude jiná a jaké má na bankovním trhu ambice.

Plný start banky plánujete na jaře, máte už jasno, kdy konkrétně?

Petr Borkovec: Plán byl v březnu. A dosavadní pilotní provoz naznačuje, že by to mělo vyjít.

Marek Ditz: Již dnes používá naše bankovní služby v pilotním provozu denně přes sto klientů z řad zaměstnanců skupiny. Mezi prvními klienty chceme teď přivítat i naše poradce tak, aby si služby sami vyzkoušeli předtím, než je představí v březnu klientům.

Petr Borkovec Je zakladatel finanční skupiny Partners a předseda jejího představenstva.

Ve skupině Partners mezi jeho kompetence patří vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání a strategický rozvoj společnosti.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu MZLU, manažersko-ekonomický obor.

Předpokládám, že vyrukujete s vlastním běžným bankovním účtem. Bude v nabídce jeden, nebo jich bude na výběr více? A co bude zdarma?

Petr Borkovec: Klientům nabídneme dva běžné účty, řadu spořicích účtů a spořících cílů. Plastová i virtuální karta bude zdarma a stejně tak jednorázové virtuální karty.

Marek Ditz: Zdarma budou i všechny nejčastější služby, jako je vedení účtů, vydání karty, transakce, inkasa, SIPO. Navíc budou zdarma i výběry z bankomatů doma i v zahraničí. Okamžité platby v tuzemsku a zahraniční platby v eurech po Evropské unii budou zdarma také.

A které služby budete mít v ceníku u běžného účtu například už zpoplatněné?

Petr Borkovec: Ceník bude velmi jednoduchý. Pro jednotlivce budou zpoplatněny jen zahraniční platby mimo Evropskou unii. Soustředíme se však na rodinnou a dětskou propozici. V těchto tarifech je více karet pro páry a děti a pro děti jsme udělali dvě speciální aplikace. Tyto balíčky budou mít měsíční paušál, ale budou obsahovat i některé benefity navíc.

Marek Ditz: Naše banka je budována na nejmodernějších technologiích a je plně digitalizovaná a bezpapírová. Neneseme si nákladovou zátěž nemoderních systémů, a proto si můžeme dovolit poskytovat zdarma služby i tam, kde jiní vybírají poplatky.

Marek Ditz Při studiu na VŠE v roce 1994 nastoupil do Československé obchodní banky jako úvěrový analytik a v roce 2013 se stal členem představenstva ČSOB.

V červnu roku 2020 se stal lídrem týmu pro stavbu Partners Banky, nyní je jejím generálním ředitelem.

Je členem dozorčí rady Národního rozvojového fondu a členem představenstva Rentea penzijní společnosti.

Banky na běžných účtech neúročí vklady, ale většina k nim přidává „spořáky a termíňáky“. Co nabídne Partners Banka?

Marek Ditz: V nabídce budeme mít spořicí produkty s atraktivním úrokem. Chceme klienty motivovat, aby si svojí finanční rezervu vytvářeli s naší bankou nebo skupinou a chceme je za to odměnit. Určitě však neplánujeme lákat klienty jen na vysoký úrok na spořicím účtu. Věříme, že máme co nabídnout jak v osobním poradenství, tak při běžné obsluze rodinných účtů prostřednictvím aplikací pro dospělé i pro děti.

Partners Banka je postavená na fungování jen v mobilní aplikaci. Proč jste nešli také cestou internetového bankovnictví, není to přece jen velká inovace na bankovním trhu?

Petr Borkovec: Je to přirozený vývoj. Ověřili jsme si, že nepotřebujeme internetové bankovnictví. Už nyní se prokazuje, jak zásadní a dobré rozhodnutí bylo soustředit se pouze na vývoj ovládání banky v mobilu. Vše jsme proto programovali a designovali pouze pro mobil. To je obrovské odlišení od ostatních bank.

Marek Ditz: Internetové bankovnictví je bezpečnostně méně kvalitní než autentická bankovní aplikace fungující na bázi passwordless, tedy bez hesla. Nelze se do ní dostat pomocí ukradeného hesla a je ochráněná navíc PINem nebo biometrií, které jsou navázány na konkrétní mobilní telefon. Většina podvodů, kdy lidé přišli o peníze, vzniká právě podvržením falešné stránky banky, na níž klient vyplní své jméno a heslo a ještě jej potvrdí klíčem v domnění, že je na skutečné stránce banky. Toto je v aplikaci fungující bez hesla nemožné.

Přesto. Řada Čechů, zvlášť starší generace, stále využívá internetové bankovnictví. Nemáte obavu, že je s mobilní bankou moc neoslovíte? V čem může být i pro ně mobilní aplikace zajímavá?

Petr Borkovec: Nemusíme o tom přesvědčit hned a všechny. Ale trend je jasný. Internetové bankovnictví je mrtvé. K našemu mobilnímu bankovnictví budeme mít alternativu v podobě aplikace dělané na větší obrazovky v tabletu. Jsme přesvědčeni, že kdo si to jednou vyzkouší, tak si rychle zvykne.

Marek Ditz: Právě starší lidé se často stávají oběťmi podvodů, protože jedinou skutečnou obranou před podvrženou webovou stránkou je schopnost luštit drobné písmo v příkazovém řádku internetového prohlížeče. Do budoucna má pro banky smysl spíše pracovat třeba na hlasových příkazech pro mobilní aplikace, než se vracet k internetu.

Jak ochráníte citlivé bankovní údaje svých klientů před hackery? Jak bezpečné je úložiště dat?

Marek Ditz: Používáme nejvyšší bezpečnostní standardy a metody ochrany, které logicky nechci detailně popisovat. Právě neexistence hesla neumožňuje zprovoznit aplikaci bez telefonu, který drží klient v ruce. Heslo, které neexistuje, nemůže nikdo zneužít. Na standard bez hesel přecházejí i největší technologické firmy, například Google nebo Microsoft. V oblasti ochrany dat spolupracujeme s předními světovými leadery, jejichž každoroční investice do bezpečnosti dat přesahují jednu miliardu eur. Data našich klientů jsou na Evropské půdě a v nejlépe zabezpečených cloudových prostředích globálních společností.

Banky vydělávají na úvěrech a úrokových sazbách, které půjčují lidem a firmám. S úvěry chcete vyrukovat až na podzim 2024. Na co a komu chcete půjčovat?

Petr Borkovec: Zde je pro nás velmi důležité dodržovat naši poradenskou filozofii a neposkytovat nezdravé úvěry na spotřebu, kdy financovaná potřeba má kratší životnost než splácení úvěru. Budeme se tedy soustředit na hypoteční úvěry, financování vybavení domácnosti, financování energetických projektů domácností a do budoucna chceme přijít s financováním malých a středních společností.

Marek Ditz: Nabídka úvěrových produktů v poradenské síti Partners se nebude omezovat jen na produkty vlastní banky. Předpokládáme, že vlastní úvěry budou představovat jen asi 10 % všech úvěrů, které poradenská síť Partners nabízí. Právě možnost výběru a kvalifikované srovnání má velkou přidanou hodnotu pro klienta.

Na čem bude Partners Banka do té doby vydělávat a šetřit? Jak to máte propočtené.

Marek Ditz: Jako každá banka, tak i ta naše, bude žít z práce se svěřenými penězi na finančním trhu při dodržování obezřetnostních pravidel. Nečekáme, že budeme rychle ziskoví. První dva roky plánujeme ztrátu, ale díky našemu vysokému startovacímu kapitálu ji dokážeme bezpečně absorbovat. Při stanovení startovacího kapitálu jsme provedli i řadu stresových scénářů, včetně například výrazného poklesu úrokových sazeb. Kapitálové vybavení nám stanovila ČNB právě na základě těchto přísných testů.

Partners banka bude disponovat zhruba 170 pobočkami a máte ambici otevřít až 250 kamenných poboček. Znamená to, že poradenská místa Partners se promění na pobočky banky?

Petr Borkovec: V podstatě ano, spojením Partners Banky a poradenské části Partners vytváříme zcela novou finanční službu propojující výhody poradenství a bankovnictví. To znamená, že na pobočce, u poradce, v mobilu i na našem call centru najde klient nejen bankovní, ale i poradenské finanční služby.

Každá pobočka ale něco stojí, jak máte ošetřené, aby se náklady na provoz poboček nepromítaly do ceny bankovních služeb?

Petr Borkovec: Naše pobočky jsou franšízové pobočky poradenské části Partners. Jejich byznys model není provozovat pobočky, platit nájem, platy zaměstnanců a čekat na klienty a těm pak zkoušet prodat nějaké úvěry. Pro Partners Banku nepředstavují pobočky fixní náklad. Franšízantovi banka platí pouze ve chvíli, kdy klienti pobočky aktivně využívají služeb banky. To je velký rozdíl proti ostatním bankám.

Pobočky Partners mají byznys model, který jim umožňuje fungovat i tam, kde už klasické bankovní pobočky nepřežijí. Byznys model poboček stojí na poskytování komplexní finanční služby, která se zaměřuje na vše ve finančním životě klienta. Má tak příjmy z bankovního, investičního, úvěrového, penzijního i pojišťovacího byznysu. A ve všech segmentech nabízí srovnání desítek či stovek finančních produktů. Proto můžeme plánovat spíše růst pobočkové sítě než naopak. Pobočky Partners již dnes ekonomicky fungují a banka jen rozšíří jejich služby a výrazně zlepší ekonomiku byznysu.

Pokud se lidé rozhodnou mobilní aplikaci Partners Banky využívat, co vše v ní budou mít na jednom místě?

Petr Borkovec: Pokud nejsou klienty Partners a ani žádné jiné společnosti ve skupině, tak tam najdou Partners Banku a veškeré její služby. Najdou tam nástroj s pracovním názvem „poradenský tinder“, přes který si klient může vybrat špičkového poradce. Najdou tam i nástroje na srovnání a sjednání pojištění aut, majetku a cestovního pojištění. Mají možnost vyfotit svoje finanční smlouvy, které klientovi zadáme do systému a rozřadíme do kategorií. Pokud již jsou klienty Partners, tak tam najdou detailní investiční reporting, svoje pojistné a další smlouvy a ke všem smlouvám velký detail a historii plateb. Apka je pak nástrojem na spolupráci s poradcem, podepisování a správu smluv.

Marek Ditz: Aplikaci chceme dále intenzivně rozvíjet o další služby. Velkou výhodou je náš vlastní programátorský a designerský tým, který nám umožní novinky rychle zavádět. Plánujeme zejména další služby v oblasti investic tak, aby klient mohl spravovat celé své portfolio na jednom místě a měl dostupnou kvalifikovanou radu poradce, kdykoliv si ji vyžádá.

Prezentujete jako první poradenská banka. Co si pod tím představit – že poradci budou klienty banky „bombardovat“ nejrůznějšími nabídkami?

Petr Borkovec: Právě to poradenská banka nedělá, protože k nabídce produktů potřebuje nejdříve znalost potřeb a cílů klienta. Poradenská je banka tehdy, když propojuje komplexní finanční poradenství, srovnání a výběr produktů s bankovnictvím. Volba je však na klientovi. Jestli chce především osobní poradenství a bankovnictví a klid, nebo si chce vše dělat sám v aplikaci, nebo chce kombinaci. Poradce je v roli kouče a mentora. Aplikace dá klientům zároveň velké množství informací a poradenských nástrojů i možností.

Celý koncept dává největší smysl, když klient s námi kompletně bankuje, napojí si do apky i doplňkové banky, má svého osobního poradce i bankéře v jedné osobě a zároveň využívá možností aplikace.

Bankovní licenci jste od ČNB získali v srpnu 2023. Celý schvalovací proces trval poměrně dlouho. Do základního kapitálu jste museli vložit tři miliardy korun. Na co čeští investoři slyšeli, že se rozhodli Partners Banku kapitálově zaštítit?

Petr Borkovec: Věřím, že na naše jméno, úspěšnou historii a dlouhodobý podnikatelský přístup. Opakovaně ukazujeme, že umíme stavět velmi inovativní finanční instituce a produkty a že to umíme ekonomicky udržitelně.

Marek Ditz: Do celého procesu přípravy promluvila celkem výrazně pandemie a jeho délka nebyla rozhodně nijak mimořádná. Trvali jsme na tom, že proces si odpracují osobně členové týmu s minimálním zapojením externích poradců. Výhodou je, že teď dobře známe svou banku a umíme jí rozvíjet.

Investory banky jsou i vaši poradci, manažeři i ředitelé. Jak vysokou investici jste vložili vy sami?

Petr Borkovec: Externí investoři vložili 600 milionů korun. Partners Bankin, kde mám 50 % podíl a druhých 50 % mají poradci, franšízanti a zaměstnanci skupiny, spolu se skupinovým holdingem Partners HoldCo vložil kolem dvou miliard korun. A Radim Lukeš přibližně 400 milionů korun.

Na co se mají vaši noví klienti připravit?

Petr Borkovec: Na velké rozšíření obzorů a možností, které dokáže klientovi dát pouze moderní technologicky zaměřená banka v kombinaci s poradenskou jedničkou se širokým portfoliem produktů a nejlepšími poradci na trhu.

Marek Ditz: Na to, že nebudeme stát na místě a budeme naše služby nadále rozšiřovat. Spustíme nejprve základní balík služeb a podle zájmu klientů budeme služby rozšiřovat. Nebudeme slepě přenášet věci ze zahraničí, ale soustředíme se na českého klienta a českou rodinu.

Konkurence mezi bankami je velká, každá se předhání, s čím novým vyrukuje a mnohé průběžně informují o narůstajících počtech klientů. Jaký počet klientů chcete získat na svoji stranu, řekněme do konce roku 2024?

Petr Borkovec: Do konce roku 2024 bychom se chtěli přiblížit k první stovce tisíc klientů.