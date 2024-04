Chtěli jsme chytlavou písničku. Tváří kampaně Partners Banky se stal Pokáč

Banka, která svou činnost zahájila 6. března, spustila reklamní kampaň v úterý. Reklama je k vidění v televizi, především na stanicích skupiny Prima, ale v menší míře také na stanicích skupiny Nova a v České televizi, poběží celý rok. Dalším kanálem, skrze nějž chce skupina Partners svou banku propagovat, je internet, zejména pak sociální sítě. V průběhu roku se počítá i s rádiem a digitálními audio formáty, jako je například platforma pro přehrávání hudby Spotify.

V kampani se banka spojila s písničkářem Pokáčem, který pro banku ústřední píseň složil. Její refrén „když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners Banka“ plánuje banka dlouhodobě používat jako takzvaný jingle (reklamní znělka v rádiu nebo v televizi). Čtyři jednotlivé sloky písničky pak slouží jako hudební podklad pro čtyři samostatné televizní reklamy, jejichž příběh se odvíjí od textu písně. Kampaň v průběhu roku doplní další krátké Pokáčovy písničky, které, jak je u něj zvykem, budou reagovat na aktuální situace.

„Jedná se o kampaň na podporu povědomí o Partners Bance a jako taková cílí na širokou veřejnost,“ vysvětlil Robert Chmelař, ředitel marketingu finanční skupiny Partners. „Rádi bychom, aby kampaň lidi pobavila a ukázala jim, že spojení moderního mobilního bankovnictví a opravdového finančního poradenství v Partners Bance je ideální řešení pro jednotlivce, páry i rodinné finance,“ dodává.

„Hledali jsme výrazný koncept, který by v současné době přeplněné reklamami vynikl a pobavil. Hudba v reklamně funguje a v historii byl jingle téměř nezbytností, ale postupně se od něj upouštělo a dnes je to spíš výjimka. Přesto se stále jedná o výrazný, rozpoznatelný a emotivní prvek, který funguje spolehlivě,“ pokračuje Chmelař.

Podle banky není k tomuto úkolu na tuzemské hudební scéně nikdo povolanější než právě Pokáč. „Chtěli jsme chytlavou a zábavnou písničku a v Česku není lepší skladatel a interpret, který by dokázal oslovit širokou veřejnost než on,“ míní Chmelař.

Miliony na charitu

Výroba samotné kampaně stála podle vyjádření skupiny Partners jednotky milionů korun. Mediální rozpočet se pak pohybuje v řádu vyšších desítek milionů.

„Komerční spolupráci takového rozsahu jsme s mým týmem ještě nerealizovali. Když jsme se však potkali s vedením Partners Banky a panem Borkovcem (zakladatel skupiny Partners, pozn. red.), zjistili jsme, že jejich vize banky, která je upřímná a na nic si nehraje, se nám líbí. Zároveň s námi velmi rezonoval jejich zásadní přesah do charitativních činností. Proto jsem se rozhodl spolupráci přijmout a stal jsem se tváří Partners Banky,“ komentuje Pokáč, proč se pro spolupráci s novou českou bankou rozhodl.

Honorář Pokáče za účinkování v reklamě se pohybuje v řádu jednotek milionů. který věnuje na charitu. Muzikant se rozhodl, že celý honorář za účinkování v reklamě věnuje na charitu. To skupinu Partners inspirovalo k založení vlastní charitativní nadace Parťáci, prostřednictvím níž chce pomáhat zejména rodinám, které se dostanou vlivem nepříznivých událostí do těžkých životních situací. Do nové nadace bude skupina směřovat všechny své dobročinné aktivity.

„V Partners jsme od roku 2007 věnovali na různé charitativní projekty přes 30 milionů korun. V současnosti jsme se rozhodli vše sjednotit a prostřednictvím nadace Parťáci budeme podporovat ty, kteří svého parťáka pro zvládání těžkých životních situací nemají,“ upřesňuje ředitel skupiny Partners Petr Borkovec.