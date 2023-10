Naše banka bude úplně jiná a zcela bezpapírová, říká šéf Partners Banky

Občas se stává, že fungování internetového bankovnictví v Česku vyřadí kybernetický útok. Mají se klienti bank bát o peníze na účtech?

V případech posledních výpadků internetového bankovnictví šlo o takzvaný DDOS útok. Ten omezí dostupnost digitálních služeb pro klienty, ale nelze se jeho prostřednictvím nijak zmocnit peněz na účtech. Útočníci totiž zahltí přístupové body do banky. Jako kdyby vytvořili frontu před hypermarketem. Brání tak skutečným klientům ve vstupu. Stát se to může komukoliv, kdo poskytuje digitální služby. Nakonec i u kamenné prodejny může nějaký vandal zablokovat vstup.

Jde spíše o projev zoufalství, protože útočník nic nezíská, jen zdržuje klienty. Většinou to nevydrží dlouho. Banky je nakonec zneutralizují, ale chvíli to trvá. Proti těmto útokům jsou peníze klientů zcela v bezpečí. Nejen u nás, ale i v ostatních bankách.

Partners Banka internetové bankovnictví vůbec nenabízí, obsluhu soustředí do mobilu. Je banka v mobilu bezpečnější?

Bankovní aplikace v mobilu jsou bezpečnější, protože nejsou náchylné na nejčastější typy podvodů. Tvrdím, že 99 procent podvodů, při kterých klienti bank skutečně přišli o peníze, vzniká právě díky existenci internetového bankovnictví.

Můžeme uvést konkrétní příklad?

Přijde vám SMS nebo email s odkazem na webovou stránku, která se tváří jako banka nebo státní instituce. Odkaz ale otevře internetovou stránku podvodníka a ten z vás láká přístupová hesla do banky. Poznat se to dá podle jiného tvaru odkazu v příkazovém řádku, ale podvodníci jsou čím dál vynalézavější.

Banky sice vyvinuly takzvaný mobilní klíč, kterým musíte přihlášení potvrdit, ale klient, který se v ten moment domnívá, že je na webu své banky a vstupuje do svého internetového bankovnictví prostě v klíči transakci potvrdí. Přitom tím autorizuje přístup podvodníka nebo pak i třeba jinou transakci, pokud si pozorně nepřečte text v klíči. Když jste pozorný a všechno poctivě studujete, tak se vám to nestane, ale cílem útočníků je vyvolat stresovou situaci podpořenou například i telefonátem „jakoby z banky“.

Marek Ditz Při studiu na VŠE v roce 1994 nastoupil do Československé obchodní banky (ČSOB) jako úvěrový analytik.

V ČSOB působil do roku 2018, vypracoval se na šéfa korporátního bankovnictví, později řídil restrukturalizaci ČSOB po akvizici Investiční a poštovní banky.

V roce 2013 se stal členem představenstva ČSOB a byl zodpovědný za retailové pobočky a Poštovní spořitelnu, pak i pojišťovnu, penze, trhy a investice a nakonec za transformaci, která obsahovala IT, inovace, platby a spotřebitelské úvěry.

Loni v červnu se stal součástí týmu Partners pro start banky.

Díky čemu je tedy bankovnictví v mobilu bezpečnější?

Něco podobného v bankovní aplikaci, kterou si oficiálně stáhnete do vašeho telefonu, není vůbec možné. Navíc když bankovní aplikace funguje bez hesla tím, že je natvrdo bankou napárována na váš telefon, a ještě ji chrání PIN, nelze heslo zcizit.

Trvám na tom, že banky a jiné finanční společnosti by měly internetové bankovnictví úplně zrušit pro jeho nedostatečnou bezpečnost. Sám již několik let používám pouze telefon, a když chci vidět větší obrázky a grafy, tak tablet. Internetu se při správě financí snažím vyhnout. Používám jej jen jako zdroj informací, ale transakce chci provádět jen v aplikaci.

Partners Banku připravujete déle než dva roky, získali jste licenci, banka už v základu běží. Kdo se k ní může připojit a co mu nabízíte už teď?

Licenci jsme získali koncem srpna a v té době jsme byli uprostřed takzvané „dry run“, tedy velkého testování vnitřních systémů, které začalo už v červnu. Banka začne běžet, jakmile se naše vnitřní systémy napojí na vnější systémy platebního styku, reportingu pro regulátora, karetní systémy a další věci, které jsou pro start potřeba. To se děje teď.

Kdy tedy banku otevřete klientům?

Start bankovních služeb pro veřejnost předběžně plánujeme na březen či duben příštího roku. Nejprve budeme banku naostro testovat na sobě, takže otevřeme první účty našim zaměstnancům a poradcům ze sítě Partners.

První produkt, který jsme ale už dali na trh, je naše aplikace pro klienty Partners, které říkáme „nebanka“. Ta přináší klientům informace o produktech sjednaných poradci Partners, zatím bez bankovních služeb. Již teď ale třeba obsahuje srovnávače cestovního, auto a majetkového pojištění. Takže klientem naší skupiny si může vyzkoušet naší startovací „apku“ už nyní.

Co všechno bude vaše banka nabízet?

Nabídneme běžné a spořicí účty pro celou rodinu, všechny obvyklé platební produkty včetně okamžitých plateb, SIPO, platební karty ve virtuální podobě i z recyklovaného plastu nebo bezpečné jednorázové karty pro nákupy v e-shopech.

Zejména ale nabídneme perfektní přehled o finančních produktech a poradenství našich kvalifikovaných poradců. To vše v mobilu, ale i zde garantujeme tolik poptávanou stabilitu, vztah a péči osobního bankéře. Našim klientům se nebude měnit bankéř každých pár měsíců. Postupně budeme rozvíjet investiční část aplikace tak, abychom pomáhali klientům investovat a bohatnout.

Nabídnete i úvěry a hypotéky?

Na podzim příštího roku plánujeme spuštění úvěrů – hypoték a spotřebitelských úvěrů. Zvýhodnit chceme úvěry, které budou účelové. Spát nenecháme ani svět srovnávačů, kde bychom rádi nabídli úvěrový, a pokud bude zájem, i depozitní srovnávač. Uvažujeme i o srovnávači cen energií pro domácnosti, který jim pomůže ušetřit. Důležitá pro nás bude zpětná vazba od klientů a jejich názor, jaké další funkcionality rozvíjet.

Disponujete více než 150 pobočkami, to nemá leckterá zavedená banka. Jak je využijete?

Naše banka je úplně jiná než banky, které dosud v Čechách vznikaly, právě tím, že nerozvíjíme moderní technologie proto, abychom ušetřili na zaměstnancích a na obsluze klientů, abychom zavírali pobočky, ale abychom naopak co nejvíce podpořili kvalitu poradenských služeb poskytovaných lidmi – našimi poradenskými bankéři. Naše obchodní místa tak nadále budou pomáhat klientům s naplněním jejich finančních a životních cílů. Ať už je to vlastní bydlení nebo tvorba finančních rezerv pro stáří, studium dětí a podobně.

Znamená to, že v rámci banky nabídnete i produkty, které nejsou od Partners, ale poradci je i tak svým klientům zprostředkovávají?

Ano, budeme pracovat s produkty cca 50 partnerů a nabízet je v režimu takzvaného otevřeného bankovnictví. Nebudeme klientovi nutit jen naše investiční, pojišťovací a úvěrové produkty, ale dáme mu vybrat. Na rozdíl od jiných poradenských sítí umožní zázemí vlastní banky snadné a bezpečné vypořádání pokynů klientů, nákupy produktů nebo výběry prostředků z investic. To vše bude moci zařídit poradce a klient vše podepíše a potvrdí v aplikaci.

Naše banka je od svého vzniku zcela bezpapírová. Avšak zároveň v době, kdy na klienty dotírají různí roboti, chatboti, nabídky generované umělou inteligencí budeme nabízet stálého, důvěryhodného a kvalifikovaného osobního poradenského bankéře, a to nejen na pobočce. Většina našich poradců je zcela mobilní a žádná z našich technologií nevyžaduje návštěvu pobočky.