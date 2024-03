Partners Banka otevírá brány. Účet zatím založí poradci, v dubnu aplikace

„Načasovali jsme to tak, aby náběh byl postupný. Jsme opatrní, aby to celé dobře běželo. Dnes je oficiální start, klienty už ale přijímáme od pondělí. Pilotní provoz běžel od listopadu, kdy se zapojili zaměstnanci, poradci a jejich nejbližší,“ vysvětlil šéf skupiny Partners Petr Borkovec.

Bankovní licenci banka získala loni v srpnu. Pro stávající klienty Partners, kteří už využívají jejich poradenských služeb, je banka otevřena od 6. března. Pro všechny ostatní by se měla otevřít 1. dubna.

Banka letos cílí na 100 tisíc klientů

Klienti poradenské sítě Partners si mohou založit nový účet se svým poradcem. Zájemci, kteří nejsou klienty, se mohou obrátit na poradce nebo zajít na jednu ze 175 poboček Partners. „Od dubna bude možné založit si účet online přes Bank ID,“ uvedl generální ředitel banky Marek Ditz.

Během pilotního projektu bankou prošlo 1,5 miliardy transakcí a přiteklo zhruba 200 milionů depozit. Celkově banka letos cílí na 100 tisíc klientů, minimálně 80 tisíc dospělých klientů. V dalším roce chce mít dvakrát tolik klientů.

„Nechceme být doplňková banka, chceme být pro naše klienty primární banka. Časem chceme vybudovat i silné úvěrové portfolio,“ dodal Borkovec. Do roku 2030 chce být nejrychlejší banka s jedním milionem klientů a dosáhnout celkových aktiv přes 100 miliard korun. Borkovec ale přiznává, že toto je velmi ambiciózní plán.

Banka se aktuálně zaměřuje primárně na retailové klienty, dívá se ale i na podnikatele s tím, že nechce být velkou korporátní bankou. „Rozvoj podnikatelských projektů je důležitý. Zatím ale musíme dotáhnout věci pro retail,“ říká Borkovec.

Investováno do vybudování banky bylo 0,7 milionu ze tří miliard vloženého kapitálu. „Z kapitálu máme díky vývoji úrokových sazeb a správným investicím do dluhopisů stále k dispozici 2,5 miliardy korun. Ve státních dluhopisech držíme 1,1 miliardy,“ dodal Borkovec.

Není to internetové bankovnictví

Pobočky bude mít banka v rámci své sítě Partners marketů, která je dnes čtvrtá největší v zemi. Veškerý finanční život bude moct klient spravovat v bankovní aplikaci. „Ta dokáže spravovat i další účty, jsou v ní také poradenské nástroje, srovnávače a tak dále,“ doplnil Marek Ditz. Dodal, že internetové bankovnictví neplánují kvůli bezpečnosti. Naráží tak na podvodné stránky internetového bankovnictví bank, které jsou v poslední době rozšířené.

Aplikaci už mají klienti sítě Partners, mohou využívat její poradenskou část. Od 1. dubna si v ní už každý bude moct založit účet online a získat tak přístup do bankovní části. Do aplikace lze nahrát veškeré finanční smlouvy. I ty, které nebyly sjednány přes Partners.

„Jsme první česká poradenská banka, propojujeme poradenství s širokou nabídkou, to chceme držet za každou cenu. Klient si může vybrat, co chce dělat s poradcem, co sám. Pak jsou klienti, kteří chtějí pracovat v kooperaci. Je to tedy banka vzniklá z potřeby poradenské práce,“ vysvětluje Borkovec.

Banka nabízí základní služby, jako je běžný účet, spořicí účet či vydávání platebních karet. Funguje ale v režimu tří balíčků. Tím prvním je klasický účet pro jednotlivce. Banka ale nabízí také účet pro páry, ke kterému budou mít oba vlastnické právo. V případě úmrtí jednoho z nich se tak ten druhý k penězům dostane, protože banka účet nezablokuje. Tento účet stojí 49 korun měsíčně. Dalším typem účtu je pak účet pro rodiny, ve kterém je možné mít i dětské účty. Ten stojí 99 korun měsíčně.

Dále banka zpoplatní i papírové výpisy z účtu, další platové karty a zahraniční platby mimo SEPA, a to částkou 200 korun.

Platební karty bude banka vydávat od společnosti VISA. Na spořicím účtu chce stabilně udržovat jeden z nejvyšších úroků na trhu. Aktuálně je to 6,03 procenta s tím, že pokud se budou snižovat sazby České národní banky, bude klesat i tento úrok. Výběr bude z jakéhokoli bankomatu v Česku i zahraničí zdarma.

Do finanční skupiny Partners patří dceřiné společnosti Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea, pojišťovna Simplea, nemovitostní fond Trigea a NextPage Media, která provozuje například weby Peníze.cz a Finmag.cz nebo časopis Heroine.