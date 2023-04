GLOSA: Jak (ne)darovat peníze organizovanému zločinu

Nejde o žádné amatéry nebo náhodné zlodějíčky. Tito, dnes nejčastěji označovaní jako kyberšmejdi, velmi dobře vědí, co dělají. Jsou zpravidla perfektně organizováni a zároveň disponují vším, co pro svou činnost potřebují.

Lhát a klamat je pro ně každodenní práce a vy pro ně můžete být jen další úspěšný úlovek. I když jejich metody jsou čím dál propracovanější a v poslední době skutečně přesvědčivé, obrana proti nim dokáže být až neuvěřitelně jednoduchá.

Nejlepší obrana je opět obrana

Nikdy neškodí zopakovat milionkrát omílané rady, které se i přesto nedostanou ke všem a někteří pak bohužel naletí. Obecně je dobré posilovat vlastní vůli a odolat extrémně výhodným nabídkám. Ať těm, které vás lákají e-mailem, SMS zprávou nebo na ně můžete narazit na bazarových portálech.

Než sázet na to, že ten poslední model telefonu vaší oblíbené značky nabízí dotyčný opravdu za zlomek normální ceny, je násobně bezpečnější nechat takovou nabídku plavat. Šanci na výhodnou koupi budete mít zpravidla minimální. Naopak možnost přijít o spoustu peněz bude velmi vysoká.

Michal Skalický Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Působil v Expobank CZ, kde se vypracoval až na pozici manažera digitální pobočky.

V projektu banky, kterou aktuálně staví finanční skupina Partners, má na starosti denní bankovnictví a vývoj depozitních produktů.

Drtivé většině podvodů zamezíte v podstatě naprosto jednoduše. Pokud nechcete platit kartou, v pro vás důvěryhodném obchodě, stačí nikdy nesdělovat citlivé údaje.

Takovými údaji jsou číslo karty, datum její expirace a CVV/CVC kód – třímístný kód na zadní straně karty. Klíčové je zde slovo nikdy, kterým je myšleno za žádných okolností a to ani, když někdo tvrdí, že bude posílat peníze vám.

Ne vždy to může být jen vaše chyba. Jak ukázal nedávno zveřejněný případ klientky jedné z největších českých bank, kdy došlo k odcizení necelých 140 tisíc korun skrze zneužití údajů útočníky pravděpodobně z Rumunska. Klientka tvrdila, že platbu neautorizovala a banka tvrdila opak.

Bance se však v tomto případě zřejmě nepovedlo dokázat, že k autorizaci klientkou skutečně došlo a raději se s klientkou dohodla na kompenzaci. Jde ale o skutečně výjimečnou situaci. Sázet na chybu banky je určitě méně výhodné než na vlastní rozum.

Tři kroky do bezpečí

Pro ochranu vašich úspor stačí relativně málo, protože velkou část problémů vám ušetří dodržování následujících tří pravidel:

Nikdy nesdělujte nikomu dalšímu důležité bankovní údaje – přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, nebo mobilní aplikace, PIN ke kartě, číslo karty a její expiraci zvláště pak v kombinaci s trojmístným ověřovacím číslem CVV/CVC.

Pokud jste neudrželi pozornost, někdo vás přesvědčil nebo jste byli jednoduše naivní, dostanete ještě poslední šanci. Klíčové je v tuto chvíli nic nepotvrzovat! Všechny domácí platby a drtivá většina plateb kartou vyžadují ověření druhým faktorem. Tím je nejčastěji potvrzení v mobilní aplikaci banky, případně v jednoúčelové aplikaci sloužící pro ověřování požadavků (klíč).

Pokud vám někdo chce poslat peníze, dejte mu číslo vašeho účtu a se čtyřmístným kódem banky. Více nepotřebuje, proto ani víc neposkytujte.

Nezastavil vás ani jeden z prvních dvou výše uvedených bodů? Dali jste útočníkovi vše, co potřeboval, a ještě jste mu jeho transakce pro jistotu potvrdili? Pak vám gratuluji, protože jste svým jménem darovali peníze organizovanému zločinu. Tím, že jste vše osobně potvrdili, vám bohužel nedokáže pomoci ani vaše banka, protože ta vidí pouze regulérní operaci se všemi náležitostmi. Své peníze téměř jistě už nikdy neuvidíte.

Naopak pokud jste, byť neúmyslně, poskytli část údajů, ale platbu jste neautorizovali, máte velkou šanci na úspěch. Jde o to, že i v případě, kdy by z jakéhokoliv důvodu platba odešla, má rozhodně smysl podat reklamaci. V tomto případě mohla pochybit banka, protože i to se občas stává, byť opravdu velmi výjimečně.