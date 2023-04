Stačí špatný klik a internetoví piráti vyberou konto, říká bezpečnostní expert

Internetoví piráti stále častěji útočí na firmy i jednotlivce. Někteří chtějí výkupné, jiní obchodují s informacemi. Oblíbenou skupinou tzv. phishingových útoků jsou senioři, protože se tolik neorientují v internetové bezpečnosti. „Stačí jim špatný klik a mohou útočníkovi předat údaje, díky kterým jim vybere bankovní konto,“ říká bezpečnostní expert Jan Bufka.

Co je to phishing?

Zkráceně, někdo vás kontaktuje formou e-mailu, chatu, či SMS, a snaží se vás nalákat k nějaké aktivitě. Třeba spuštění souboru, který přijde přílohou nebo je to kliknutí na podvodný odkaz. Ten může být maskovaný, protože je zkrácený pomocí zkracovačů, nebo může klidně i vypadat důvěryhodně, ale například místo písmene „o“ použijí nulu. Co se za tím skutečně skrývá, zjistíte až v momentě, kdy na to kliknete.