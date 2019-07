Vstupenka do USA pro bohaté zdražila. Zlaté vízum za 900 tisíc dolarů

EB-5 zelená karta, často označována také jako zlaté nebo investorské vízum, je speciální druh přistěhovaleckého víza do USA. Umožňuje zahraničním investorům získat trvalý pobyt. Díky této kartě žadatel může žít v USA bez jakýchkoliv omezení i se svou rodinou. Podmínkou pro získání je investovat v USA částku 900 tisíc dolarů (přibližně 20,6 milionů korun).

Zelená karta EB-5 je v posledních letech spojována s mnoha kontroverzními kauzami. Peníze investorů byly například často utráceny spíše na luxusní projekty než v problémových oblastech, do kterých by podle Kongresu měly plynout. Program „zlatého víza“ také často zneužívají podvodníci, aby okradli cizince. Napsal o tom server Quartz.

Zvýšení minimální investice je jednou z nejvýznamnějších změn, který byly tento týden zveřejněny ve Federálním registru. Projekty mimo oblasti označované jako ekonomicky obtížné, budou nově vyžadovat investice ve výši 1,8 milionu dolarů. V současnosti je to přitom 1 milion dolarů. V nové částce je zohledněna i inflace. Občanské a imigrační služby Spojených států (USCIC) budou částky nově revidovat každých pět let.

Revize rovněž změní to, jak budou definovány oblasti s vysokou nezaměstnanosti (TEA). V současné době může každý stát požádat o sčítání lidu, které kvalifikuje oblasti TEA k přilákání zahraničních investic. Autoritou v tomto směru bude pouze USCIC. Nová pravidla také ztíží označení městských čtvrtí, kde leží jedna z nejvyhledávanějších investičních příležitostí. Než tato pravidla vstoupí za čtyři měsíce v platnost, mohou investoři stále požádat o investorské vízum s minimální investicí 500 tisíc dolarů (přibližně 11,5 milionů korun).

Britské zlaté vízum

Kontroverzní systém zlatých víz je v centru pozornost nejen v USA. Jedna z předních londýnských firem, která se problematikou zabývá, zaznamenala obrovský nárůst poptávky po svých službách. Generální ředitel Knightsbridge Capital Partners Luke Hexter časopisu Forbes sdělil, že poptávka v jeho firmě meziročně vzrostla o 70 %.



Sdělení přichází poté, co společnost začaly vyšetřovat deníky Sunday Times a Channel Four. Ty zjistily, že firma zprostředkovává britská investiční víza a evropské pasy pro zahraniční miliardáře a milionáře a chlubí se tím, že dokáže obejít vládní kontroly a klientům zaručuje pozitivní výsledek.

Knightsbridge například v současné době prodává pasy z Kypru, které zahraničním investorům a jejich rodinám poskytují právo cestovat bez víz do 163 zemí, a to výměnou za investici 2,2 milionů dolarů do místního majetku nebo fondů. Ostrov už si takhle vydělal 7,4 miliardy dolarů. Díky tomu ale přilákal pozornost Evropské komise i OECD.

Zvýšenou poptávku po tzv. Investičních programech Golden Passport podle Hextera vyvolal hospodářský růst a politická nestabilita na rozvíjejících se trzích. O zlatá víza často usilují podle vedoucího výzkumného pracovníka Transparency International Bena Cowdocka ti, kteří byli ve své zemi obviněni například z korupce. Nyní hledají útočiště, kde vyperou nejen své peníze, ale i pověst.

Příkladem je Nigérie, kde velké množství lidí poměrně rychle bohatne. I když svou zemi milují, kvůli politické nestabilitě musí mít připravený pohotovostní plán. Organizace Transparency International označila Nigérii jako jednu z nejvíce zkorumpovaných zemí na světě, ve které politická a vojenská elita ukradla desítky miliard z ropných polí.

Tajné vyšetřování Sunday Times a Channel Four také odhalilo, že pracovníci londýnské vízové společnosti pomohli zajistit zlaté vízum členovi rodiny bývalého libyjského diktátora Kaddáfiho nebo lidem z blízkosti ruského prezidenta Vladimíra Putina či Čínské armády.