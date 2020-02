Britští úředníci požadovali, aby totožnost stoletého muže potvrdili rodiče

Kvůli brexitu musí občané sedmadvaceti unijních zemí, kteří chtějí v Británii nadále zůstat, podat žádost o takzvaný status usedlíka. Právo trvalého pobytu britské ministerstvo vnitra uděluje těm, kteří v zemi žijí déle než pět let.



Palmiero, který se do Británie přestěhoval v roce 1966 a v zemi chce zůstat i nadále, nepředpokládal, že by při podání žádosti nastal problém. Když ale dobrovolník, který mu pomáhal, nahrával jeho cestovní pas do aplikace ministerstva vnitra, objevila se nečekaná výzva.

Stoletý Ital se měl na úřad v londýnské čtvrti Islington dostavit i s matkou a otcem, aby potvrdili jeho totožnost. Na vině byla zjevně chyba v programu, který rozeznává jen dvě poslední číslice v datu narození, a rok 1919 tak přečetl jako 2019. Vyhodnotil proto žadatele jako dítě staré ani ne rok.

„Byl jsem překvapený. Zavolal jsem na ministerstvo vnitra a stálo mě to dva telefonáty a půl hodiny času, než pochopili, že je chyba v aplikaci, ne v mně,“ řekl listu The Guardian Dimitri Scarlato, sám člen organizace the3million, která pomáhá občanům EU s podáváním žádostí o trvalý pobyt po brexitu.

Podle odhadů ve Spojeném království nyní žije as 3,6 milionu občanů ze sedmadvaceti zemí EU. Italové přitom spolu s Poláky a Rumuny tvoří největší skupinu.



Úředníci Palmiera vyzvali, aby mu jeho totožnost potvrdili rodiče.



Podle Scarlata nakonec ministerští úředníci situaci pochopili a Palmierovy údaje přijali po telefonu. Stoletý Ital následně dostal od ministerstva omluvu „za nepříjemnosti“. Jeho žádost ale zatím úředníci nevyřídili.



Giovanni Palmiero se z Itálie do Británie přestěhoval v roce 1966 a až do svých 96 let pracoval v pohostinství. V manželství strávil 75 let, se ženou vychoval čtyři děti a má osm vnoučat a jedenáct pravnoučat. Své 101. narozeniny oslaví 28. února.

Podle britského ministerstva vnitra do konce roku 2019 podalo žádost o status usedlíka 2,6 milionu unijních občanů. Více než 2,3 miliony už jich britské úřady vyřídily s kladným výsledkem.

Žadatelům, kteří nestrávili v Británii déle než pět let, úřady udělují předběžný status usedlíka, který se trvalým může stát po uplynutí pětiletého pobytu v zemi.