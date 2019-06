Legolandy mění majitele. Ovládnou je investoři s rodinou zakladatelů LEGO

Investiční společnost Kirkbi Invest pravnuka zakladatele hračkářské firmy LEGO Kirka Kristiansena uvádí, že má finanční prostředky i zkušenosti na to, aby „realizovala růstový potenciál společnosti“. Té se v poslední době příliš nedaří.

Kirbi už nyní vlastní třetinu akcií Merlinu. Správci zábavních parků patří nejen Legolandy a muzeum Madame Tussauds, ale i Londýnské oko (kolotoč na břehu Temže), zábavní park Alton Towers ve Staffordshiru s více než stoletou historií, který byl v roce 2017 druhým nejnavštěvovanějším zábavním komplexem ve Velké Británii, a zábavní park se ZOO Chessington World of Adventures.

Kirbi uvádí, že žádné atrakce po převzetí akcií rušit nebude a rovněž nebude prodávat žádnou část společnosti. Spolu s dalšími investory za firmu zaplatí 4,8 miliardy liber, tedy v přepočtu více než 136 miliard korun.

Jedním z investorů je správce soukromého kapitálu Blackstone. Firma uvedla, že má značné prostředky na podporu dlouhodobých plánů Merlinu, „které si vyžádají podstatné investice pro udržení dlouhodobého úspěchu“. Dalším investorem je kanadský penzijní fond CPPIB.

Merlin Entertainments je druhým největším operátorem zábavních parků na světě. Provozuje 130 atrakcí či parků ve 25 zemích světa.

Firmu čeká exit z londýnské burzy, kam vstoupila před šesti lety. Vyplacení investoři získají 455 pencí na akcii, o patnáct procent více než byla čtvrteční závěrečná hodnota, kdy akcie skončily na 395 pencích.

Část investorů naléhala na prodej firmy do soukromých rukou s tím, že jí to prospěje. Společnost ValueAct Capital podle Bloombergu napsala minulý měsíc představenstvu Merlinu otevřený dopis, v němž poukazovala na to, že je nutné více investovat do nových hotelů a legolandů, což je obtížné, pokud je firma veřejně obchodovatelná.

Merlinu se v poslední době moc nedaří. Kromě brexitu měla vliv na jeho byznys také nehoda v roce 2015 v britském zábavním parku Alton Towers, kdy se zranilo 16 lidí. Kvůli zpoždění výstavby a dopadu regulací problémům čelil také Legoland v New Yorku.

Přesto se Merlin poohlíží po dalších destinacích. Nový legoland by chtěl otevřít v Jižní Koreji, tři další plánuje mít v roce 2030 v Číně.