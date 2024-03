Velšská hospoda se přejmenovala do angličtiny, místní ji teď chtějí bojkotovat

Místní vnímají rozhodnutí majitele za naprostou ostudu. Tomu kvůli tomu ale hrozí, že přijde o značnou část tržeb. Obyvatel města Dylan Rhys Jones kupříkladu prohlásil, že vyhýbání se tradičnímu názvu znevažuje velšský jazyk, informoval britský portál BBC.

Pen-y-Bont je velšský obecný výraz pro „předmostí“, je to také místní název oblasti a pláže na velšském ostrově Anglesey. Stejný význam má i anglický výraz „bridgehead“, ten je ovšem v podobě The Bridge Head Velšanům proti srsti.

„Je to nějaký odfláknutý překlad, který je naprosto nepřijatelný. Doufám, že obyvatelé města Abergele budou hlasovat rukama a nohama a do této hospody už nikdy nevkročí. Pen-y-Bont je správný název, ne nějaká směšná anglofonní verze z překladače Google. Je čas tuto hospodu bojkotovat, dokud vlastník nepřijde k rozumu,“ vzkazuje majiteli gastronomického podniku Dylas Rhys.

Podobný názor však mají i další obyvatelé velšského města na severu země. Gareth Bolton změnu názvu označil za krutou. „Je to hrozné. Na konci devatenáctého století bylo v Abergele 16 hospod a všechny kromě Pen-Y-Bont a Gwindy měly anglický název. Proto označení těchto dvou podniků patří do místní kultury, identity a historie,“ přidává se ke kritice Bolton.

The relaunch of Pen-y-Bont pub in Abergele under an English name has been met with backlashhttps://t.co/XeBTUWVbDX — BBC Wales News (@BBCWalesNews) March 3, 2024

Vzpoura je součástí širšího zájmu o zachování tradičních velšských názvů. Někteří místní mají v poslední letech problém s tím, že kromě hospod se přejmenovává i mnoho památek nebo národních parků. Někteří se tomuto fenoménu snaží vzdorovat i peticemi. Řadí se k nim také lingvista Mihangel ap Rhisiart, který od listopadu loňského roku požaduje, aby se historicky významná místa v zemi nesla pouze velšské označení a ohradil se proti kulturnímu tlaku ze strany Angličanů.

Pomalu se z toho stává i důležitá politická otázka. Velšský poslanec Jeremy Miles říká, že používání velštiny z nich je v některých případech opodstatněné. Zároveň ale dodává, že by měla panovat snaha pravopis sjednotit, pokud je mezi velštinou a angličtinou rozdíl jen v několika mála písmenech.

V praxi by to mohlo znamenat, že by se změnily některé dopravní značky nebo důležité úřední dokumenty. Do úvahy připadá také změna názvu některých významných měst. Cardiff, Swansea nebo Newport, by se kvůli rozdílům mohly přejmenovat na Caerdydd, Abertawe nebo Casnewydd.