Vyšší DPH na pivo dopadne na vesnické hospody, hrozí jejich zánik

„Podle mě se od ledna do března nemůže skoro nikomu na vesnicích vyplatit otevřít. Je to největší změna za roky, a když si spočítám ekonomiku vesnické hospody a důležitost piva pro ni, tak podle mě to polovina hospod nemůže dát, ale nechci věštit katastrofu,“ říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků.

U nejlevnějších provozů se předpokládá nárůst ceny pro zákazníky o tři koruny, u dražších klidně může dojít ke zvýšení až o osm korun.

„Zvýšení DPH na čepované pivo na hospody a restaurace určitě dopadne. Z našich průzkumů mezi hospodskými vyplývá, že alespoň část těchto nákladů promítnou do konečné ceny pro spotřebitele. Někde se tak může jednat o nárůst i několika korun v závislosti na ceně piva v daném podniku. To může mít vliv na návštěvnost hospod, zvláště těch vesnických, kde jsou hosté na jakékoliv navýšení výrazně senzitivní,“ říká Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Rozdíly budou také mezi jednotlivými městy a vesnicemi a také u jednotlivých druhů piv. „Cena piva se v posledních měsících vyvíjela téměř přesně s vývojem oborové inflace. Proto očekávám, že ze střednědobého období tento trend bude pokračovat. Je to produkt téměř dokonalé konkurence, proto není důvod, aby tomu bylo jinak,“ říká Kastner.

„Jako pivovar jsme odváděli vždycky 21 procent, takže pro nás se nic nemění a pivo kvůli DPH zdražovat nebudeme. To pouze v případě, že by se radikálně zvýšily vstupy na energiích, mzdách nebo surovinách. V hospodách se zdražovat kvůli DPH také nechystáme. Je podle mě správné odvádět z alkoholu 21 procent, neboť ho stejně s 21 procenty nakupuji,“ říká Jan Charvát, spolumajitel pivovaru Bad Flash a barů v Praze.

Podle něj bylo snížení DPH předchozí vládou ryze populistické. „Hospod a stravovacích zařízení je v Česku zhruba čtyřnásobek na počet obyvatel oproti Velké Británii a uvidíme, kdo se situaci bude umět přizpůsobit. Co si myslím, že je špatně, je zvýšení DPH na nealko, které by v hospodách mělo být logicky levnější. Protože víme, že nadměrné pití je v Česku velký problém,“ dodává Charvát.