Hospodám zánik nehrozí, říká průzkum. Majitelé hledají způsoby, jak lákat hosty

Provozovatelé gastra aktuálně reagují na aktuální vývoj, zejména na zvýšení DPH na čepované pivo od ledna letošního roku. Letošní data Dotykačky pro Prazdroj ukazují, že ke zdražení se zatím neodhodlaly zdaleka všechny podniky, 38 procent z nich ceny čepovaného piva ponechalo na stejné úrovni jako loni v prosinci. V průměru tak došlo k navýšení ceny čepovaného piva napříč trhem o 2,80 koruny na půllitr.

Pro hospody je klíčové, jak na současnou situaci zareagují zákazníci. Odliv hostů je tím, čeho se nyní hospodští podle průzkumu Prazdroje bojí nejvíce, a to 30 procent z nich. Ruku v ruce s tím narůstá obava, že lidé budou méně utrácet, myslí si to 24 procent hospodských.

Čekání na zahrádky

„Hostinští se obávají, že lidé přestanou chodit na jídlo a pivo, ale začátek letošního roku černé scénáře rozptýlil, říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik. Podle něj je na prodejích piva během prvních měsíců vidět, že setkávání se s přáteli v hospodách je pro Čechy důležité a že nenechají své oblíbené podniky padnout. „Věřím, že tento pozitivní sentiment bude pokračovat i v dalších měsících a naplno se rozvine se začátkem zahrádkové sezony, dodává.“

Podle Luboše Kastnera, člena představenstva Asociace malých a středních podniků ČR bylo dříve v Česku pivo tahounem v gastronomickém průmyslu, nyní se stává pro provozovatele hospod problémem, řekl pro televizi CNN Prima News.

„Malé marže na chmelový nápoj totiž samy o sobě nemohou zaplatit provoz podniků. Zisk generují hlavně jídla, klasické pivnice tak strádají, dodal. Zároveň však upozornil, že ani tato situace nesebere Česku postavení země pivařů,“ popisuji situaci Kastner.

Chybí personál

Hospodské trápí také nedostatek personálu. Necelá pětina provozovatelů, tedy 18 procent z nich má obavu, že pohostinství už není pro zaměstnance tak atraktivní. Proto je téměř desetina majitelů a provozovatelů hospod rozhodnutá, že si sami znovu obléknou výčepní zástěru nebo budou pomáhat na place s obsluhou, aby situaci zvládli.

Současní hospodští, kteří na trhu zůstali i po nepřízních spojených s covidem nebo vysokou inflací, to ale rozhodně nevzdávají. „Mnohem častěji než na jakákoli omezování podnikání sázejí na vylepšení a rozvoj svých služeb, což jim pomůže zachovat přízeň zákazníků a přivede nové. Novinky letos plánuje zavést téměř 21 procent hospod a restaurací,“ říká Trzaskalik.

Nejvíce z nich chystá změny v nabídce jídel a nápojů, další pak plánují pořádat speciální akce pro zákazníky nebo budou vylepšovat interiéry či exteriéry svých provozů včetně zahrádek. Hospodským pomáhá také samotný pivovar a na podporu hospod v letošním roce uvolní zhruba 450 milionů korun.

„Jde o kombinaci investic do výčepního vybavení, sklenic, spolufinancování nových fasád nebo úpravu interiérů. Čím dál větší zájem pak je o naše propracované programy školení personálu i majitelů ve všech klíčových částech jejich podnikání. Hospodští si totiž uvědomují, že právě kvalita nabídky je to, co rozhoduje o zájmu hostů, a pozitivní příklady hospod, které prošly změnou, je v tom inspirují,“ vysvětluje Trzaskalik.

Školení zvedá kvalitu

Klíčovým prvkem pomoci Prazdroje je také školicí program pro hospodské a restauratéry v Česku nazvaný Pivní gastro akademie.

„Jde o intenzivní dvoudenní kurzy pro celé kolektivy restaurací a hospod. Naživo majitele a provozovatele učí profesionálové z oboru vše od ekonomiky provozu přes aktuální gastronomické trendy, digitální marketing, vedení lidí až po další oblasti pro co nejlepší fungování restaurace,“ říká Libor Jordán, který má v Prazdroji na starost rozvoj partnerských hospod a restaurací.

„Hospodští zjistili, že jim program pomáhá reagovat na velmi rychlé změny na trhu, lidé teď totiž mnohem více zvažují, kde utratí své peníze, a vyžadují stále vyšší kvalitu služeb,“ doplňuje Jordán.

Program má prokazatelné výsledky. Po absolvování akademie hlásí hospodští zvýšení prodeje piva o zhruba 10 procent (díky proškolenému výčepnímu), desetiprocentní úspory nákladů na jídla díky efektivnímu nakládání se surovinami a správně sestavenému menu a také o 23 procent více fanoušků na sociálních sítích díky zlepšení digitální komunikace.