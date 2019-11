Nejslavnější sushi restaurace světa přišla o hvězdy, už neslouží veřejnosti

Když v úterý představoval michelinský průvodce své nové tokijské vydání, slavná restaurace Sukiyabashi Jiro se už na jeho seznamu neobjevila. Přitom už od roku 2007, kdy vyšla první tokijská edice světoznámého gastronomického průvodce, byla každoročně hrdým držitelem tří hvězd. To se však po dvanácti letech změní.



„Všimli jsme si, že Sukiyabashi Jiro už nadále nepřijímá rezervace z řad široké veřejnosti, a to je to v rozporu s našimi pravidly. Proto na ocenění nemá právo,“ řekla tisková mluvčí Michelinského průvodce.

„Ne snad že by si restaurace hvězdy nezasloužila, ale v našem průvodci ji zkrátka nemůžeme nadále z principu uvádět. My hodnotíme jen takové podniky, kde se může jít najíst každý člověk,“ dodává mluvčí michelinského průvodce.

Čtyřiadevadesátiletý majitel podniku Jiro Ono má v japonské gastronomii téměř legendární postavení. Slavný šéfkuchař založil restauraci v roce 1965, od té doby se tu najedli například herec Hugh Jackman, zpěvačka Katy Perry, rnols Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio nebo nebo bývalý prezident Spojených států Barack Obama. Celebrity se předhánějí, kdo si s mistrem udělá selfie, odchází odtud s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem.

David Beckham with Jiro Ono and his son at Sukiyabashi Jiro in Tokyo today

(davidbeckham Instagram) pic.twitter.com/eE2BzXIyUq