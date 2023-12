Jak expati dobyli Emiráty. V Abu Zabí otevře první řemeslný pivovar

Emirát udělil licenci restauraci Craft by Side Hustle, kterou zde provozuje stejnojmenný americký pivovar. Otevření podniku spojeného s pivovarem je první reakcí na kroky tamní vlády uvolňujících konzervativní zákony ve Spojených arabských emirátech. Ta nyní umožňuje držitelům licence vyrábět alkoholické nápoje kvašením a podávat je ke konzumaci na místě. Všechny balené alkoholické produkty musí být i podle nových předpisů stále vyráběny v zahraničí.

Restaurace a pivovar Craft by Side Hustle bude podávat svá vlastní piva za cenu přibližně 45 dirhamů za pintu (283 Kč). Jídla budou v typickém jižanském louisianském stylu, jako je jambalaya (rýžový pokrm), krevety s kroupami anebo cajunské pistolette, tedy pečivo plněné různými náplněmi.

V prosinci proběhne zatím pouze komorní otevření, po němž bude v únoru následovat plánované slavnostní zahájení provozu. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Když má Američan žízeň

Pivovar Side založil v roce 2018 Američan Chad McGehee spolu s dalšími obchodními partnery žijícími ve Spojených arabských emirátech. Spojovalo je zklamání z mizivé nabídky piva v zemi, kde je trh přísně kontrolován několika dovozci a kde může být pro menší nápojářské firmy obtížné prorazit. Pod značkou Side Hustle (bokovka) začali vyrábět v USA s cílem dovážet pivo do SAE a dalších zemí Perského zálivu.

Společnost Side Hustle začala vyrábět pivo, gin, whisky a hard seltzery (sodovka + alkohol) v Pensylvánii a pracovala na typech, které by oslovily co nejvíc expatů žijících v Perském zálivu: Co se týče piva, byly to především spodně kvašené ležáky českého a německého typu anebo stouty. Společnost tato piva v plechovkách začala v SAE prodávat v roce 2019.

„Založili jsme tuto firmu, abychom zde mohli lépe pít,“ říká McGehee, rodák z jižní Louisiany, který se do Spojených arabských emirátů přestěhoval před 14 lety jako zaměstnanec společnosti IBM. „Bez ohledu na velikost trhu jsme si toto pivo vlastně legálně vyrobili pro sebe. A pak už jen rostlo,“ dodává Američan, podle něhož firma nyní očekává roční tržby ve výši 500 000 dolarů (11,3 milionu Kč).

„Korporátní identita piva je výslovně spojena se Spojenými arabskými emiráty,“ říká McGehee. Na plechovkách a láhvích piva, které Side Hustle do Emirátů dováží a které se prodávají také v USA a dalších zemích, se vždy objevuje motiv velblouda. Na jedné z jejich značek je vidět dokonce česká stopa ve výrobě chmelového moku. Pivo značky Czech Mate má na svém obalu velblouda, který drží českou vlajku.

Alkohol je stále tabu

V SAE si většinu zákonů týkajících se alkoholu stanovují jednotlivé emiráty, nikoli federální legislativa. V relativně liberální Dubaj bylo ještě donedávna možné legálně podávat alkohol pouze v několika barech a restauracích, jež obvykle byly součástí některého z hotelů. Během ramadánu samozřejmě platil zákaz jeho prodeje v denních hodinách. Nyní jsou však maloobchodní prodejny s pivem, vínem a tvrdým alkoholem běžné a rozeseté po celé Dubaji. Vznikají tu dokonce restaurace a hospody s licencí na prodej alkoholu.

Přesto je výroba alkoholu pro země Perského zálivu stále tabu. V několika zemích je stále zcela zakázán, a to včetně jeho prodeje, konzumace a držení. S růstem ekonomiky a cestovního ruchu v těchto zemích však roste i poptávka po životním stylu, na který jsou expati zvyklí ze svých domovských zemí anebo z jiných států, jako je například Singapur nebo Hongkong.

Saúdská Arábie má nyní velké ambice stát se globální turistickou destinací, přesto stále alkohol nepovoluje. Očekává se ale, že země dříve či později učiní určité ústupky, aby přilákala návštěvníky ze zahraničí. Financuje totiž výstavbu velkých luxusních letovisek či buduje jachetní kluby.

Také další země Blízkého východu, například Libanon, Jordánsko nebo Egypt, otevírají řemeslné pivovary. Místně vařená piva však zatím stále tvoří velmi malou část trhu, ačkoli počet barů a hospod roste. Podle společnosti Euromonitor International, která se zabývá průzkumem trhu, bylo v roce 2022 ve Spojených arabských emirátech 1 421 barů, hospod nebo nočních klubů, zatímco o dva roky dříve jich bylo 1 139.

S pohledem na varnu

Minipivovar s restaurací Craft se nachází na ostrově Al Maryah v Abú Zabí. Je součástí luxusního obchodního, stravovacího a zábavního komplexu The Galleria. Mezi sousedy podniku budou patřit mezinárodní špičkové restaurace Zuma, COYA anebo 99 Sushi Bar & Restaurant oceněný michelinskou hvězdou. Na ostrově se nacházejí také pětihvězdičkové hotely Four Seasons a Rosewood.

Pivovar a restaurace Craft nabídne zákazníkům hned několik jídelních prostor, z jednoho je přímý výhled přímo na varnu. Kapacita bude 250 míst, denní jídelní lístky vždy hosty upozorní, jaké pivo je ten den na čepu. Pivovar má kapacitu asi 12 000 litrů měsíčně, doba zrání většiny piv bude přibližně tři týdny. Chmel a další ingredience se do země budou prozatím dovážet. Cílem je během příštího roku vyrobit 75 různých druhů piva, ale v daném okamžiku může být k dispozici nanejvýš pět nebo deset druhů, uzavírá Bloomberg.