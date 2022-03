Miliardy ve ztrátě i uvízlé akcie. Banky čelí kvůli odchodu z Ruska potížím

Americká společnost Citigroup měla ještě v prosinci loňského roku na území Ruska několik tisíc zaměstnanců. Podobně na tom byly třeba i banky Goldman Sachs nebo Deutsche Bank. Kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu se ale nyní z trhu stahují a své pracovníky posílají do neruských center po celém světě jako třeba do Dubaje.

Podobně je na tom třeba i společnost JPMorgan, která pro agenturu Bloomberg také prohlásila, že svůj ruský byznys nyní aktivně uvolňuje. Firma zároveň ze svých rad úplně odstřihla Hermana Grefa, který je šéfem Sberbank a v minulosti zastával i pozici ruského ministra.

Problémy nedopadly jenom na Moskvu, kvapný odchod velkých firem cítí po celém Rusku. Obchodníci uvízli s ruskými akciemi a dluhopisy, které nemohou přesunout a jejich hodnota je nejistá.

Na válku ale silně doplácí i ruské firmy. Moskevští finančníci sledovali kolaps předních ruských podniků jen pár hodin po vpádu na Ukrajinu. Kromě obrovských burzovních ztrát s řadou z nich přestaly po zahájení války na Ukrajině zahraniční společnosti úplně komunikovat a aktivita ruských firem klesla až o tři čtvrtiny. Klienti některých ruských penzijních společnosti přišly kvůli obrovským akciovým propadům i o většinu vložených prostředků.

Ruská invaze na Ukrajinu tak může přijít společnosti velmi draho a v sázce jsou miliardy dolarů. Rakouská Raiffeisen Bank, francouzská Société Générale nebo americká Citigroup mají pro příklad vůči Rusku ohromnou expozici, která se blíží hranici 100 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2,3 bilionu korun. Privátní bankéři odstřižení od movité klientely a právníci řeší, jak se z toho vymotat.

Podle jednoho z největších amerických investorů v Rusku, Billa Browdera, ale právě investiční banky před lety sehrály obrovskou roli při otevírání ruského trhu.

„Všichni ruští oligarchové tehdy vypadali dostatečně legitimně na to, aby západní investoři vložili do ruských firem miliardy dolarů,“ řekl pro Bloomberg Bill Browder.

Z Ruska se stahují také světové firmy, které se věnují konzultingu, daním nebo auditu. Odchod ohlásily společnosti z Velké čtyřky, a tedy KPMG, Deloitte, PwC nebo Ernst & Young.

Ačkoliv jen pár dnů po ruské invazi chtěli ukončit svou spolupráci jen s ruskými vládními orgány, nyní je už jasné, že se tento přístup dotkne i nestátních klientů. Velká čtyřka proto nyní postupně přeruše obchodní vztahy s ruskými nebo běloruskými firmami a jejich ruské entity mají nyní jen omezený přístup do globální sítě.

Úplné oddělení od ruského působení ale nebude pro firmy vůbec jednoduché ani rychlé a naznačují to i odborníci v oboru. „Co když se ruský klient, na kterého se nyní vztahují sankce, rozhodne založit novou dceřinou společnost v Mexiku, kde se na něj sankce vztahovat nebudou? Co když se to třeba jen celé přesune do sousedního Kazachstánu,“ glosuje pedagog Ashish Nanda z Harvard Business School.

„Proces úplného oddělení je strašně složitý,“ dodal pro Bloomberg Nick Lovegrove, který je profesorem v oblasti managementu na univerzitě v Georgetownu.