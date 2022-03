Rusku dochází živá síla, nasazení mládeže do války je možné, míní rusista

Ukrajinská média a po nich i některá další včetně českých přinesla zprávu, že ruský ministr obrany Sergej Šojgu podepsal rozkaz, podle nějž bude moci Rusko do bojů na Ukrajině povolat i členy mládežnického hnutí Junarmija. Věřil byste takové informaci?

Samozřejmě může být součástí informační války ze strany Ukrajiny, na druhou stranu jasně vidíme, že se ruské původní cíle a původní představa o válce na Ukrajině neplní. Rusko se snaží povolávat jak žoldnéře ze Sýrie, tak kadyrovce, kteří se nakonec ukázali jako nepříliš vhodní, a kromě nich i vojáky ze vzdálenějších oblastí Ruska. Vůbec bych se tedy zapojení Junarmije nedivil. Tvoří ji lidé, kteří jsou od dětství vychovávaní ve vojenské disciplíně.

Co je to přesně za jednotku a jak je velká?

To nedokážu odhadnout, ale sama Junarmija se chlubila až jedním milionem členů. Jsou to děti od osmi let, které mají uniformy a podstupují vojenský dril.