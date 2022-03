Kala bude dál prezidentem NKÚ. Poslanec ANO se nominace před volbou vzdal

Kalu navrhly všechny strany vládní koalice a v tajné volbě byl nakonec jediným uchazečem. Nejvyššího představitele NKÚ jmenuje prezident republiky.

Ke zvolení kandidátem bylo nutných nejméně 92 poslaneckých hlasů. Kala jich získal 123. Volební komise vydala 182 hlasovacích lístků, jeden poslanec jej neodevzdal.

Funkční období prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu je devítileté. Kalovi (58) skončilo v úterý, do funkce nastoupil 22. března 2013. Předtím byl zhruba pět let viceprezidentem NKÚ, ještě dřív byl šest let poslancem ČSSD. Kala je také prezidentem evropských kontrolních institucí EUROSAI.

Nejvyšší kontrolní úřad se k volbě svého nejvyššího představitele vyjádří ve čtvrtek po oficiálním vyhlášení výsledků volby.