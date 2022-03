Patří Rusko do klubu G20? Vykopnout jen tak nejde, Putin chce jet na summit

Polští diplomaté navrhli vyloučení Ruska z G20 minulý týden na schůzi v americkém Washingtonu a podle ministra hospodářského rozvoje a technologií Piotra Nowaka se setkali s „pozitivní odezvou“. G20 Dvacet největších ekonomik světa tvoří: Argentina

Austrálie

Brazílie

Čína

Evropská unie

Francie

Indonésie

Indie

Itálie

Japonsko

Jižní Korea

Jihoafrická republika

Kanada

Mexiko

Německo

Rusko

Saúdská Arábie

Spojené státy

Turecko

Velká Británie Ministr také prozradil, že by Polsko mělo zájem případně vyloučené Rusy nahradit a obsadit jejich místo ve skupině. Prý „vzhledem k úspěšným třiceti letům transformace" ze socialistického státu na otevřenou ekonomiku. Spojené státy podle Nowaka navíc zvažují, že pokud by snad vyřazení Moskvy měl být problém, „G20 by opustily a založily alternativní strukturu". Americká mluvčí Gina Raimondová nicméně po schůzce řekla, že USA nezaujaly žádnou pozici. Poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro bezpečnostní otázky Jake Sullivan pak na otázku, zda bude Biden tlačit na spojence, aby Rusko vyloučili, i na nadcházejícím summitu v Bruselu, odpověděl: „Věříme, že pro Rusko už to v mezinárodních institucích a mezinárodní komunitě nemůže fungovat jako obvykle." Dodal však, že před dalšími prohlášeními budou Američané všechno konzultovat se svými spojenci. Také zdroj z Evropské unie agentuře Reuters sdělil, že se o ruské účasti na summitu vede diskuze. Německý kancléř Olaf Scholz například prohlásil, že nevylučuje jak vyřazení Ruska z G20, tak ze Světové obchodní organizace (WTO). Rozhodnutí však podle něj musí společně učinit členské země. „Útok na Ukrajinu má následky i pro samotné Rusko. Uvalili jsme řadu sankcí, učinili jsme také řadu rozhodnutí s ohledem na spolupráci a členství v mezinárodních institucích. Pokud jde o WTO a G20, projednáme tuto otázku se zeměmi, kterých se to týká, nebudeme rozhodovat individuálně," řekl. Scholz také zopakoval, že nyní je klíčové vést přímá jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. „Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si přeje setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potřebujeme zastavit boje a najít mírové řešení," dodal německý kancléř.

Už v minulosti bylo Rusko vyloučeno ze skupiny do té doby známé jako G8. Stalo se tak po anexi Krymu z roku 2014. Mezi osm vyvolených se přitom dostalo teprve na začátku nového tisíciletí, kdy byly jeho vztahy se Západem o něco vřelejší. Nyní G7 tvoří Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené státy, Velká Británie a Evropská unie jako celek.

Vyloučení Ruska z většího dvacetičlenného formátu už však nemusí být tak jednoduché. Jakákoli snaha by se totiž mohla setkat s vetem některé členské země. Třeba Číny, Indie nebo Saúdské Arábie, které do G20 také patří. Rýsuje se tak možnost, že by některé státy mohly místo toho letošní summit vynechat, uvedlo několik zdrojů Reuters.

„Vedou se diskuze, jestli je vhodné, že je Rusko stále členem G20. Pokud jím zůstane, skupina už nebude tak užitečná,“ řekl zdroj z G7. Dodal však, že je nepravděpodobné, že by země jako Indie, Brazílie nebo Čína s vyhozením Ruska souhlasily.

Nejmenovaný představitel samotné G20 pak míní, že je nemožné Moskvu vyloučit, pokud sama nebude chtít. Prý totiž neexistuje formálně správný postup pro takový krok.

Sjezd zástupců skupiny, které letos předsedá Indonésie, se má konat 15. a 16. listopadu na Bali. A ruský prezident Putin už dal najevo, že se hodlá zúčastnit. „Bude to záležet na spoustě věcí včetně covidové situace, která se zlepšuje. Zatím má v plánu jet,“ řekla ruská velvyslankyně v Jakartě Ljudmila Vorobjovová.

Na otázky kolem možného vyloučení Ruska z G20 odpověděla, že toto fórum slouží k řešení ekonomických problémů, nikoliv „krizí, jako je ta na Ukrajině“. „Samozřejmě vyloučení Ruska z takovéhoto fóra řešení těchto problémů nepomůže. Bez Ruska to naopak bude těžké,“ poznamenala.

„Nejen G20, ale i mnoho dalších organizací se snaží Rusko vyloučit. Reakce Západu je zcela nepřiměřená,“ řekla také diplomatka a vyzvala Indonésii, aby se nenechala zviklat tlakem zemí Západu. Indonéské ministerstvo zahraničí diskuse o vyhození Ruska odmítá komentovat.