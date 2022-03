Boj o Moskevskou a Ruskou ulici graduje, v České Lípě nechtějí názvy změnit

Zastupitelka Romana Žatecká, která se jednání ze zdravotních důvodů nezúčastnila, nyní usiluje o svolání mimořádného zasedání, kde se téma znovu otevře.

S přejmenováním dvou ulic, o kterém s okamžitou platností rozhodlo v polovině března zastupitelstvo České Lípy, nesouhlasí stovky lidí.

„Věděla jsem, co se mělo 16. března řešit na zastupitelstvu, kam jsem kvůli úrazu nedorazila. Večer jsem otevřela počítač a jako první na mě vyběhlo přejmenování ulic. Říkala jsem si, že to musí být omyl. Nedovedla jsem si připustit, že tohle někdo hodí na program dvě minuty před jednáním,“ přemítá Žatecká. Diskuse podle ní byla naprosto nedostačující, pro návrh by nehlasovala.

Návrh na přejmenování Ruské na Vilovou a Moskevské na Křížovou předložila starostka Jitka Volfová v reakci na ruskou invazi na Ukrajině. Podpořilo ho 15 zastupitelů, dva byli proti a tři se zdrželi hlasování. I přesto se necelý týden poté podařilo Žatecké získat podpisy dalších osmi zastupitelů - požádají o svolání mimořádného zastupitelstva.

„Každý zastupitel má na tento krok právo. Mimořádné zasedání se musí konat do 21 dnů od podání žádosti,“ konstatuje mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová s tím, že předkládání materiálu na stůl je standardní postup, ke kterému došlo i na jiných jednáních města. „Předložení materiálu o změně názvu ulic bylo reakcí na aktuální vývoj války na Ukrajině,“ doplňuje.

O návrhu se dozvěděli na poslední chvíli

Romana Žatecká argumentuje tím, že podobné materiály by měli mít zastupitelé k dispozici v řádných termínech, také by měly být zveřejněné v předstihu, aby se o nich lidé dozvěděli a mohli případně na jednání přijít a vyjádřit se.

„Moskevská je relativně velká, sídlí tam dost firem, je tam spousta důchodců, kterých by se změna dotkla. Navíc to mají blízko a mohli přijít říct, co si o tom myslí. Lidé mají právo vědět, o čem zastupitelé jednají a na základě jakých argumentů je návrh předkládaný,“ uvažuje Žatecká. Svůj podpis připojila k petici proti přejmenování.

Petice čítala v úterý ráno přes osm set podpisů. Její autor Michal Kotek považuje změnu názvů za zbytečnou. Populistické gesto podle něj způsobí problémy obyvatelům i firmám nejen v dotčených ulicích. Výměnu dokladů by muselo řešit asi 160 lidí.

„Nevidíme důvod, proč ty ulice přejmenovávat, když se tak jmenují sedmdesát let. Kdyby to byla Putinova ulice, tak dejme tomu. Ale takhle je to nesmysl – polovina Moskevské jsou firmy, také tam bydlí mnoho starších lidí. Nedovedu si představit, jak by obíhali úřady. Proto jsme založili na internetu petici,“ informuje Kotek, který v Moskevské bydlí s rodinou. „Na radnici mi naznačili, že elektronická petice nemá žádnou váhu, tak budeme podpisy sbírat ještě fyzicky,“ říká.

Symbolický krok vyjadřuje solidaritu

Klasická petice je k dispozici v bistru Bez Talíře v Moskevské ulici. Kotek odhaduje, že shromáždí minimálně pět set podpisů, pak ji odnese na radnici. Mluvčí města potvrzuje, že peticemi, které splňují náležitosti dle zákona, se zabývá rada města – bez ohledu na to, kolik lidí ji podepíše.

„Válka na Ukrajině je konkrétní rozhodnutí konkrétního člověka a je nutné se k němu jasně vyjádřit. Věřím, že přejmenování ulic je důležitý symbolický krok, který vyjadřuje naši solidaritu s Ukrajinou, ukrajinskými občany a náš postoj v této složité době,“ vysvětlila po jednání zastupitelstva starostka Volfová a ujistila, že tento krok není namířen proti Rusům jako takovým.

„Celý akt se týká dvou ulic, ale pozornosti unikly Alexandrovská a Vladimirská. Někdo to připravoval na poslední chvíli, nebo je to vážně výkřik do tmy. Pokud bych měla brát přejmenování ulic jako politickou proklamaci vážně, tak bych čekala, že se dotkne všech čtyř ulic, nejen dvou,“ uzavírá Žatecká.