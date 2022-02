Ceny ropy v reakci přidávají dva dolary. Kvůli obavám z narušení dodávek

Severomořská ropa Brent kolem 7:30 SEČ stoupala o 2,1 procenta na 97,42 dolaru za barel. Dvě procenta si připsala už v pondělí. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala růst oproti pátku, protože americký trh byl v pondělí uzavřen, o 3,1 procenta na 93,86 dolaru za barel.

Krok Moskvy vyvolal mezinárodní odsouzení. Američtí představitelé uvedli, že Washington v koordinaci se spojenci plánuje vyhlásit nové sankce vůči Rusku.

Analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar agentuře Reuters řekl, že je nepravděpodobné, že by americké a evropské vlády uvalily sankce na ruskou ropu nebo plyn, pokud by dále napadlo Ukrajinu, protože by to způsobilo problémy jim samotným.

Samotné Rusko by však mohlo zadržet dodávky ropy a plynu, pokud by se snažilo o odvetu proti jakýmkoli dalším sankcím uvaleným Západem, dodal Dhar.