Putin oficiálně poslal ruskou armádu na Donbas, zahájí „mírovou operaci“

V návaznosti na uznání samostatnosti separatistických regionů Putin s vůdci Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky v pondělí večer podepsal dohody o spolupráci.

V projevu označil Ukrajinu za uměle vytvořenou zemi bez vlastní státnosti, za loutku v rukou USA, za stát řízený oligarchy, ve kterém vzrůstá přítomnost „neonacistů“.

Obvinil při tom Kyjev, že vraždí občany Donbasu. „Jak dlouho to ještě budeme snášet?“ zeptal se řečnicky.

Uplynulo doslova pár hodin a Kreml oznámil nynější mírovou misi. Z Putinova výnosu není zřejmé, kdy mají ruské jednotky na východní Ukrajinu vstoupit, podotýkají agentury AP a DPA.

Regiony kontrolované povstalci na Donbasu jsou v posledních dnech epicentrem geopolitické krize kolem Ukrajiny. Kyjev hlásí desítky případů ostřelování z druhé strany takzvané linie dotyku, jakož i mrtvé a raněné.

Vedení separatistických oblastí zase obviňuje ukrajinskou vládu z přípravy rozsáhlé ofenzívy, což ovšem Kyjev popírá. To vše v době, kdy Moskva podle západních činitelů dál hromadí vojska u ukrajinských hranic.

Putin zároveň pověřil ruské ministerstvo zahraničí, aby navázalo s oběma donbaskými republikami diplomatické styky. Ruská diplomacie s nimi má také připravit smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.

Pondělní uznání nezávislosti dvou povstaleckých republik by podle analytiků mohlo uvolnit cestu k ruské vojenské intervenci vůči Ukrajině, uvedl dříve deník The New York Times. Připomíná, že lídři Moskvou podporovaných separatistů si nárokují i území na východní Ukrajině, která aktuálně kontroluje ukrajinská armáda.

Není navíc zřejmé, v jakých hranicích Putin nezávislost Donbasu uznal. Tedy zda mluvil jen o samozvaných republikách, nebo celém regionu na východě Ukrajiny.