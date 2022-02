Zabili jsme pět ukrajinských diverzantů, chtěli narušit hranici, hlásí Rusko

Agentura Interfax citovala ruskou armádu, která uvedla, že palbou z protitankových střel byla zničena dvě ukrajinská ozbrojená vozidla. „V důsledku střetu bylo zničeno pět narušitelů hranic Ruské federace ze sabotážní a průzkumné skupiny,“ uvedlo velitelství Jižního vojenského okruhu ruských ozbrojených sil.

Agentura podotýká, že pohraniční stráž si vyžádala posily z okruhu k operačnímu krytí hranic. Armáda uvedla, že nikdo z Rusů nebyl zraněn.

Kyjev zprávu odmítl jako falešnou. Uvedl, že žádné ukrajinské síly nebyly v Rostovské oblasti, kde k incidentu údajně došlo, přítomny, uvádí agentura Reuters.

Úřady samozvané Doněcké lidové republiky už dříve podle listu Kommersant uvedly, že na její území pronikla ukrajinská „diverzní“ skupina, která se podle nich snaží dostat k hranici s Ruskem. Naopak Kyjev uvádí, že na separatisty ovládanou východní Ukrajinu přijeli žoldnéři, kteří mají ve spolupráci s ruskými silami organizovat provokace.

Lídři separatistů žádají o pomoc

Lídři povstaleckých Doněckých a Luhanských lidových republik na východě Ukrajiny požádali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby uznal jejich nezávislost. O totéž žádají šéfa Kremlu i ruští poslanci. Sám Putin uvedl, že je nezbytné s ohledem na současnou situaci zvážit žádost lídrů separatistických republik.

Šéf Kremlu na setkání bezpečnostní rady též uvedl, že pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, silně by se zvýšilo ohrožení Ruska. O situaci na ukrajinských hranicích by měl 24. února jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem. Datum summitu navrženého francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem potvrdil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Američané datum zatím nepotvrdili.

Agentura Reuters podotýká, že pokud by Moskva uznala nezávislost separatistů, otevřelo by to cestu pro poslání vojenských sil na jejich území. Rusko by mohlo argumentovat, že brání spojence před Ukrajinci. Kyjev už dříve dal najevo, že případné uznání „okupovaných území“ za nezávislé útvary bude znamenat konec mírových dohod z Minsku o urovnání konfliktu na východě Ukrajiny.

Představitelé separatisté žádají Moskvu i o materiální podporu. Velitel lidové milice doněckých separatistů Eduard Basurin řekl, že potřebují od Ruska morální a finanční pomoc. „Vojenská pomoc je také nezbytná, v určitých oblastech,“ dodal.

РБК @ru_rbc ⚡️ДНР нужна военная и финансовая помощь со стороны России - официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. oblíbit odpovědět

Vzájemná obvinění z provokací

Kyjev a separatisté se obviňují z provokací. Ruská tajná služba FSB prohlásila, že blíže neurčený typ střely z Ukrajiny v pondělí zasáhl a zničil stanoviště pohraničníků v ruské Rostovské oblasti. Informovala o tom agentura TASS. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov popřel, že by za incident mohla ukrajinská strana a uvedl, že se jedná o další provokaci ruských tajných služeb.

Při incidentu týkajícím se stanoviště ruských pohraničníků, který se podle FSB odehrál 150 metrů od hranic Ruska s Ukrajinou, nebyl nikdo zraněn. Ruská agentura Ria Novosti zveřejnila video, na kterém je vidět zničený malý přístřešek. Agentura Reuters podotkla, že na videu není žádná střela. Podle ní ukrajinská armáda už dříve obvinila Rusko z vytváření falešných záběrů projektilů, u kterých tvrdí, že jsou ukrajinské.

TASS informuje rovněž mimo jiné o minometném ostřelování nemocnice v Doněcku, který se nachází na území ovládaném proruskými separatisty. Případné zraněné zprávy nezmiňují. Podle Interfaxu město zůstalo bez vody kvůli ostřelování městské čistírny.

Pod palbou se ocitl i ukrajinský ministr

„Jsme připraveni na jakýkoliv scénář,“ řekl ministr v sobotu novinářům při návštěvě vojáků a inspekci bunkrů u osady Novoluhanske v Doněcké oblasti. Tímto scénářem se krátce poté stala překvapivá minometná palba, podotýká agentura AP.

Na záběrech z místa je vidět ministra utíkajícího spolu se svou eskortou i novináři před údery separatistických sil do svých vozidel. Nikdo nebyl zraněn. Podle Monastyrského byla terčem armáda, nikoliv on.

Kyjev opakovaně odmítá obviňování z toho, že by v posledních dnech zesiloval násilí a případně přímo plánoval útok na separatistické regiony. Ukrajinská strana uvádí, že vzbouřenecké oblasti a Rusko, které má u ukrajinských hranic desetitisíce vojáků, jen uměle vytvářejí záminku k ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

V noci pokračovala i evakuace civilistů, zejména žen a dětí, z obou samozvaných republik. Podle oznámení úřadujícího ruského ministra pro mimořádné situace Alexandra Čuprijana od pátku dorazilo z této oblasti na ruské území asi 61 000 obyvatel.