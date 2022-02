Některé české firmy může konflikt bolet, ekonomiku ovlivní minimálně, říká ekonom

Jaký bezprostřední dopad na české firmy má eskalace konfliktu na Ukrajině?

Z pohledu českého exportu a firem, které působí v regionu, se nejedná o nějakou zásadní oblast, která by ovlivňovala celou ekonomiku a celý český průmysl. Jde spíše o vybrané firmy a některá vybraná odvětví. Celkově jde na Ukrajinu zhruba půl procenta českého vývozu. Není to žádná velká částka.

A co české firmy, které exportují do Ruska?

I když Rusko bývalo relativně významným obchodním partnerem, tak z pohledu vývozů - vzhledem k sankcím, které jsou od obsazení Krymu vůči Rusku v platnosti - jde význam Ruska jako exportní lokality dolů. V tuto chvíli jde o partnera, který zabírá dvě procenta českého vývozu. Z hlediska struktury vývozu jde o firmy v oblasti strojírenství, částečně z oblasti automotive a na ruských trzích končí také řada výrobků z oblasti výroby PC a elektroniky.

Na druhou stranu pořád i v rámci těchto sektorů to většinou nejsou klíčové lokality. Mohou být důležité pro některé firmy, ale konkrétně pro výrobu, která probíhá na našem území, to není nic kritického.

Jak to vypadá naopak s ruským dovozem?

Určitě je pro celou Evropu důležité, že zhruba z 44 až 45 procent dovozů zemního plynu a zhruba čtvrtina evropské ropy pochází z Ruska. Takže celá Evropská unie, pro kterou je Rusko důležitým energetickým partnerem, v energetickém mixu hraje velkou roli. Závislost je však oboustranná. Ruská ekonomika do značné míry „jede“ právě na vývozech energií, jako je ropa a zemní plyn, a z pohledu Ruska zase 50 procent veškeré jejich produkce ropy míří do Evropy. Pro Rusko je tedy dost těžko představitelné, že by jeho ekonomika fungovala bez evropské poptávky.

Samozřejmě, že by se dala nahradit jinou poptávkou, ale ne úplně ve chvíli, kdy padesát procent ruské ropy míří do Evropy. A zemního plynu dokonce 72 procent, takže bez tohoto trhu je Rusko ve velice komplikované situaci.

Z pohledu Česka je závislost v případě zemního plynu možná ještě extrémnější, prakticky veškerý zemní plyn pochází z Ruska. I když v této zemi třeba není nakupovaný, tak jeho původ v případě Česka je opravdu z naprosté většiny ruský. V případě ropy je závislost o poznání menší, okolo třiceti procent ropy na českém trhu pochází z Ruska.

Co může očekávat běžný český zákazník nebo domácnost?

To je v tuto chvíli těžké odhadovat. Klíčové bude, do jaké míry bude konflikt, který v tuto chvíli startuje, výrazný, a do jaké míry do něj bude vstupovat energetika jako taková. I v pesimistických scénářích, které dokážeme narýsovat a ve kterých prakticky zamrzne veškerý obchod mezi Evropskou unií a Ruskem, by to nemělo mít na český HDP o moc vyšší dopad než 0,7 procenta až procento. A to skutečně jen v těch nejextrémnějších případech, kdy by se neobchodovalo prakticky vůbec. Takže zahraniční obchod tak klíčový není, klíčová je skutečně energetika a inflační kanál.

Ve chvíli, kdy by se výrazně zhoršila dostupnost energetických surovin na evropském trhu, tak by s vysokou pravděpodobností šla inflace napříč Evropou výrazně nahoru. Makroekonomové to nazývají stagflačním šokem, na jedné straně roste inflace a současně je tlačen dolů hospodářský výkon. Dostali bychom se do nepříjemné situace, většina evropských domácností by v důsledku takového šoku reálně zchudla, měla by méně prostředků na jiné výdaje.

Současně by i řada podniků napříč Evropou měla problém přenášet vyšší energetické náklady na spotřebitele, protože ty by jednoduše neměly takovou možnost vykrýt inflaci na trhu z vlastní kapsy a udržet tak nákupy v takové výši, jak je provozují nyní. Odstavení dodávek energií je bezesporu daleko větší hrozba pro evropskou ekonomiku.

Daleko větší komplikace by to ovšem byla pro Rusko, bez dodávek na světové trhy by mu hrozil kolaps domácí ekonomiky. Těžko si představit, že to je něco, co by Rusko úplně chtělo. Černý scénář dlouhého výpadku v subdodávkách energií je. Protože to není ve finále v zájmu ani ruské strany, nemusí být podle mě úplně nepravděpodobnější.

Objevují se první sankce proti Rusku. Bude to bolet někoho jiného kromě Ruska?

Konkrétní podobu sankcí jsem neviděl. Těžko hodnotit, pokud to není ještě schválené. Na mě to dělá ten dojem, že tento typ sankcí oproti tomu, co už bylo a fungovalo, nebude nic až tak nového, ale ďábel je ukrytý v detailech. Tam samozřejmě můžou být konkrétní firmy, které budou postiženy, to se stát může. Ale pak pořád platí to, že to Rusko je pro nás jako pro celou českou ekonomiku malým obchodním partnerem. Z pohledu celé ekonomiky je to zanedbatelné.

Vyostřený konflikt by mohl vyvolat migrační vlnu. Jaký by to mělo dopad na českou ekonomiku?

V tuto chvíli je předčasné o tom spekulovat. Neviděl jsem, že by tato tvrzení byla opřená o seriózní analýzy, jakého procenta obyvatel na Ukrajině by se eventuální migrační vlna týkala. Je třeba si uvědomit, že už v tuto chvíli značná část ukrajinské populace žije v zahraničí, a to nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech, Kanadě a v řadě dalších zemí. Záleželo by také na tom, z jaké oblasti by přicházeli. V případě Česka by byly relevantnější oblasti ze západu Ukrajiny.

V obecné rovině příliv jakékoliv nové pracovní síly je pro jakoukoliv ekonomiku, pokud se to řekne až možná cynicky, pozitivní zpráva. To je ale opravdu hodně zjednodušený pohled na věc.