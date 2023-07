Narcis jako řešení. Jeho extrakt v krmivu krav redukuje metan, zjistili vědci

Narcisy by mohly být řešením udržitelnějšího chovu hospodářských zvířat, především pak skotu. Přidáním extraktu z květů těchto rostlin do krmiva se totiž podle vědců obsah metanu v umělých kravských žaludcích snížil o 96 procent. Tým odborníků ze skotské zemědělské univerzity nyní doufá, že u skutečných krav by se produkce metanu mohla snížit o nejméně 30 procent, informoval zpravodajský web Sky News.