Bez uhlíkových kreditů nemají zemědělské ekoplány smysl, říká šéf svazu

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy nemají podobná opatření v rámci zemědělství smysl, pokud se pouze přenese produkce potravin mimo EU. Aby EU ochránila své producenty, měla by zavést uhlíkové kredity, které podobně jako clo ochrání domácí trh, a na něž budou kladené vysoké ekologické požadavky.

Produkce mimo EU klima poškodí

Podle Pýchy existují studie, které prokazují, že produkce mléka v EU znamená 1,3 kg emisí na litr, mimo EU jde o 2,4 kg. „Snahy EU jsou nesystémové, outsourcujeme škody přesunem výroby do jiných zemí,“ sdělil.

V EU tak podle něj dojde ke zdražení potravin. „Pokud někdo bude produkovat potraviny s vyšší uhlíkovou stopou, měl by na hranicích zaplatit clo, kterým by vyrovnal náklady. Ale otázka je, jestli bude Evropská komise toto schopná prosadit,“ řekl na svazové konferenci.

Například Spojené státy americké podle něj již uvedly, že by podobné nástroje jako „uhlíkové kredity“ vnímaly jako velkou překážku pro mezinárodní obchod, umělou bariéru. „A budou proti ní brojit,“ doplnil.

Pokud ale EU k tomuto opatření nesáhne, ztratí její zemědělci konkurenceschopnost, časem budou snižovat produkci, která se tak přesune do států, které tak přísné podmínky nebudou muset nastavovat. Mimo jiné chce EK v rámci dalších strategií například snižovat použití hnojiv o 20 procent, prostředků na ochranu rostlin do roku 2030 o polovinu či rozšiřovat plochy v ekologickém zemědělství na 25 procent zemědělské půdy.

Přesné mechanismy těchto změn ale ještě nebyly finálně odsouhlasené, původně měly státy snižovat svoje spotřeby o tyto podíly bez ohledu na to, kolik chemikálií na hektar původně spotřebovávaly.

Transformace za biliony

EU podle odborníka svazu Tomáše Nejedlého ví, že změny přinesou obrovské transformační náklady. Podle něj se zatím počítá s 577 miliardami eur, tedy 13,6 biliony korun ročně. Do výpočtu nespadají jenom zemědělské změny, ale také přeměna dopravy nebo průmyslu. Podle něj se počítá s uhlíkovým vyrovnáváním na hranicích, ale zatím pouze pro železo, ocel, cement, hnojiva, hliník, výrobu vodíku a elektrickou energii. „Nespadají tam ale potraviny, kde je ta ekologická stopa daleko větší,“ vysvětlil.

Dalšími kroky, s nimiž se do budoucna počítá, je prodej uhlíkových povolenek, díky kterým by se mohlo do zemědělství přinést větší množství peněz. Zemědělci už nyní můžou v několika soukromých programech přechodem na regenerativní zemědělství získat peníze, což nabízí v ČR společnosti Carboneg nebo Agreena.

Evropská legislativa, která by vytvořila pro uhlíkové hospodaření jednotný rámec, se ale teprve chystá. Podle ředitele odboru environmentálního a ekologického zemědělství na ministerstvu zemědělství Vlastimila Zedka se do budoucna s dalšími zdroji ze soukromé sféry počítá jako s náhražkou snižujících se peněz z evropského rozpočtu do zemědělské politiky.

Podle Pýchy je nutné, aby všechna opatření EU dohromady dávala ekonomický smysl. Podle něj se zemědělci nebrání zvyšování environmentálních ambicí a snaží se snižovat skleníkové plyny, ale plány EU jsou zatím nesplnitelné, mimo jiné právě v plánech na snižování celkového množství emisí. „Možná to nebude tak, že naplníme Fit for 55, ale bude to realistické a udržitelné,“ uzavřel Pýcha.