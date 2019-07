Zaražené větry pro spásu lidstva. Skleníkový metan u krav má omezit mikrob

Jedna kráva denně vyprodukuje přibližně 500 litrů metanu. Podle OSN se tím dobytek ze 14,5 % podílí na emisi skleníkových plynů ve světě. Vědci se tak už dlouhé roky snaží přijít na to, jak by se dalo množství metanu vyprodukovaného dobytkem snížit.

Jedním z pokusů bylo přidávání mořských řas do krmiva, se smíšenými výsledky už vyzkoušeli také česnek, oregano, skořici a dokonce i kari. Nyní by tou správnou cestou měli být mikrobi.



Ty chtějí vědci implantovat kravám do bachoru, kde by mikroorganismy měly působit tak, aby zvířata při zpracovávání potravy produkovala méně metanu. V mezinárodní studii RuminOmics zkoumali 1016 krav napříč Evropou.

Většinou šlo o holštýnský skot z britských a italských farem, dvě stě zvířat však patřilo do plemene norských červených krav z Finska a Švédska. U obou druhů výzkumníci sledovali jejich zažívání a s ním spojenou produkci metanu a oxidu uhličitého, ale i množství nadojeného mléka.

A zjistili, že když telatům do bachoru implantují mikroby, které se obvykle vyskytují v žaludcích dospělých krav, zvířata při přežvykování a pšoukání vyrobí méně metanu a navíc později vyrobí i více mléka. I to by mohlo světu ulevit, míní. Pokud by každá kráva uměla dát víc mléka, lidé by jich nepotřebovali chovat tolik.

Zatímco britské a italské krávy dostávaly silážovanou kukuřici, jejich skandinávské kolegyně měly jídelníček sestavený z píce. To podle finské vědkyně Johanny Vilkkiové ukázalo, že složení stravy ovlivňuje i mikrobiom krav. Proto by se podle ní měly budoucí výzkum i praxe zaměřit na to, jaké krmivo se kravám dává.



„Naše zjištění jsou zásadním průlomem pro základní výzkum a budou mít pozitivní důsledky i pro dvě obrovské výzvy, kterým mezinárodní komunita bude v dohledné době čelit - klimatická změna a dostupnost potravin,“ popisuje profesor Itzhak Mizrahi z Ben-Gurionovy univerzity v Izraeli. Nyní věří, že se pozitivní účinky implantovaných mikrobů budou projevovat i u koz či ovcí.