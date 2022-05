Microsoft zvyšuje mzdy zaměstnancům. Boj s inflací i o talenty pokračuje

„Tato investice do našeho celosvětového odměňování odráží trvalý závazek poskytovat našim zaměstnancům vysoce konkurenceschopné podmínky,“ uvedl mluvčí Microsoftu v prohlášení, píše portál New York Post. Podle agentury Bloomberg se nyní navýšení platů bude týkat jak zaměstnanců na začátku kariéry, tak i těch ve středním věku.

„Vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci procesu ročního odměňování, provádíme nyní významné dodatečné investice do odměn našich zaměstnanců po celém světě,“ uvedla společnost. „I když jsme zohlednili dopad inflace a rostoucích životních nákladů, tyto změny jsou také oceněním našeho uznání prvotřídním talentům, kteří podporují naše poslání, kulturu a zákazníky a partnery,“ dodal její mluvčí.

Microsoft v současné době uplatňuje politiku hybridní práce a manažeři musí schvalovat rozpisy, podle nichž zaměstnanci pracují z domova více než 50 procent času. „Lidé přicházejí do společnosti a zůstávají v ní kvůli našemu poslání a kultuře, kvůli smyslu, který nacházejí v práci, i kvůli lidem, s nimiž pracují. Záleží však také na tom, jak jsou odměňováni,“ dodal mluvčí Microsoftu.

Tvrdý boj o talenty

Společnost měla k poslednímu červnu celkem 103 tisíc zaměstnanců v USA a dalších 78 tisíc po celém světě. Platový balíček společnosti sestává ze základního platu, bonusů a akcií. O konkrétní výši platů však zpráva nehovořila, takže je těžké říci, jak se nová výše odměn projeví konkrétně. Webová stránka Glassdoor však odhaduje, že nový absolvent pracující jako softwarový inženýr v Microsoftu si vydělá přibližně 163 tisíc amerických dolarů ročně (3,8 milionů korun).

Kromě toho, že se Microsoft potýká s růstem životních nákladů svých zaměstnanců i jejich napjatou situací na trhu s bydlením nejen v Seattlu, svádí tvrdý boj o talenty se společnostmi jako Amazon, Google nebo Meta i dalšími začínajícími technologickými firmami.

V oborech, jako je kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, metaverse a cloud computing, v současnosti panuje obzvlášť silná konkurence. Navíc pandemie přiměla mnoho lidí k tomu, aby se přestěhovali a přehodnotili možnosti zaměstnání.

Dubnová inflace se v USA také vyšplhala na vyšší než očekávanou úroveň

8,3 procent a přetrvává již několik měsíců. To snižuje růst mezd zaměstnanců a naopak zvyšuje tlak na rozpočty domácností. Náklady na nájemné ve velkých městech, jako je například New York, také prudce vzrostly. Nejnovější index spotřebitelských cen ukázal, že náklady na bydlení vzrostly meziročně o 5,1 procenta a proti březnu o 0,5 procenta. To je nejvyšší míra meziročního růstu od roku 1991. Rostou také ceny základních položek, jako je benzin a potraviny.

V únoru zdvojnásobila limit základní mzdy pro firemní zaměstnance na 350 tisíc amerických dolarů (8,6 milionů korun) společnost Amazon. Tehdy popsala, že se potýká s „obzvláště konkurenčním trhem práce“.

Technologičtí giganti však nejsou jedinými společnostmi, které zavádějí nové snahy o přilákání a udržení talentů. Jak informoval list The Post, také například Walmart zavádí pilotní program zaměřený na čerstvé absolventy vysokých škol. Ten jim umožní získat pozice manažerů prodejen s platem až 210 tisíc amerických dolarů ročně (4,95 milionů korun).