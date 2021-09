Primark zvýší platy, sníží emise a použije udržitelné látky. Vše pro ekologii

Irský oděvní řetězec Primark reaguje na měnící se nároky zákazníků i kritiku, že oděvní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů planety. Do roku 2030 chce zlepšit svou ekologickou stopu. Bude vytvářet udržitelnější módu, aniž by výrazně zvedl ceny, a lépe také hodlá platit zaměstnance. Dnes to uvedla jeho mateřská společnost Associated British Foods.