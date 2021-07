Evropská unie plánuje změny pro snižování emisí. Dopadnou i na lodě

Podle uniklého návrhu nové legislativy, který zveřejnila nezisková organizace Transport & Environment, mají lodě postupně začít používat udržitelná lodní paliva. Změny však mají potkat i dopravu silniční. Tisková mluvčí Evropské komise odmítla odtajněný návrh komentovat. Informoval o tom portál CNBC.

Evropská unie se v oblasti emisí zavázala ke splnění několika cílů. Ve srovnání s rokem 1990 má tento blok zemí snížit čisté emise uhlíku do roku 2030 o 55 procent. Do roku 2050 pak má být klimaticky neutrální. To však vyžaduje velké změny právě i v oblasti dopravy, kde se emise v nejbližších letech mají snížit až o 90 procent. Lodní doprava je v současné době totiž odpovědná za zhruba 2,5 % světových emisí skleníkových plynů.

Evropský systém pro obchodování s emisemi funguje už od roku 2005. Nyní má však jít o jeho největší změnu. Podle Larse Roberta Pedersena, jednoho z vrcholných představitelů největšího sdružení pro lodní dopravu na světě BIMCO, má však průmysl ohledně plánů Evropské unie značné obavy.

„Politici v Evropě se domnívají, že přísnější tendence v oblasti emisí vyvíjejí tlak na ostatní regiony. Upřímně si ale myslím, že je to přesně naopak. V boji s uhlíkem to ani příliš pomáhá. Je to jen další snaha vybrat z firem peníze,“ řekl pro portál CNBC Lars Robert Pedersen.

Podobný názor má i Soren Toft, generální ředitel společnosti Mediterranean Shipping Company, která je druhým největším kontejnerovým přepravcem na světě. „Když nebudou nízkouhlíková paliva dostatečně dostupná, bude mít tato opatření přesně opačný vliv, než které Evropská komise nyní zamýšlí,“ řekl v rozhovoru pro deník Financial Times.

Nezisková organizace Transport & Environment, která chystané změny v oblasti lodní dopravy zveřejnila, však návrh kritizuje. Dokonce ho označuje za ekologickou katastrofu. Podle té totiž chybně podporuje zejména zkapalněný zemní plyn a biopaliva, která nejsou vůči životnímu prostředí dostatečně příznivá. Zapomíná na obnovitelný vodík či amoniak.