Tlak na automobilové emise roste, novým cílem jsou dodávky

Vlivná bruselská organizace Transport & Environment (T&E), sdružující největší evropské neziskové organizace zabývající se dopravou, uvedla, že tento prudký pokles ukazuje, že ambiciózní cíle EU v oblasti emisí CO 2 u automobilů skutečně motivují výrobce automobilů k jejich plnění, ale že od roku 2025 bude nutné zpřísnit normy tak, aby všechny nové automobily prodávané od roku 2035 měly nulové emise.



Lucien Mathieu, vedoucí analýzy silničních vozidel a emobility ve společnosti T&E, uvedl v tiskové zprávě: „Ještě před dvěma lety emise nových automobilů rostly, ale prudký pokles v loňském roce ukazuje, že výrobci automobilů reagují na normy CO2. Někteří výrobci automobilů již uvedli, kdy přejdou na plně elektrický pohon, ale je potřeba zpřísnit normy, aby se celé odvětví do roku 2035 zbavilo motorů na fosilní paliva.“

Očekává se, že EU reviduje 14. července cíle pro emise CO 2 u osobních a dodávkových automobilů. T&E doporučuje, aby EU zpřísnila cíl pro rok 2025 a stanovila další závazný cíl pro rok 2027. Všechny benzinové a naftové automobily by se měly přestat prodávat nejpozději do roku 2035, tvrdí skupina.