Heineken má smělé plány. Přejde na obnovitelné zdroje energie a sníží emise

Nizozemská společnost Heineken představila nové ambiciózní plány: do roku 2030 hodlá dekarbonizovat veškeré své výrobní aktivity a do roku 2040 celý svůj řetězec. Pivní gigant se již dlouhodobě zaměřuje na konkrétní opatření pro snížení vlastní uhlíkové stopy, a to v úzké spolupráci se zákazníky, spotřebiteli a dodavateli.