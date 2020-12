Američan žaluje Heineken. Myslel si, že kupuje mexické pivo

Stěžovatel v žalobě uvádí, že pivo se jako mexické pouze tváří. Dopomáhá tomu samotná značka, tradiční mezoamerické písmo, nebo mýtický aztécký orel vyobrazený na obalu piva. Vadí mu i pojmenování „originální pivo“, uvedl server Fox Business.

Skutečný původ piva je podle něj uveden malým písmem na zadní straně obalu. Tam Heineken uvádí, že pivo je vyrobeno v Holandsku. V žalobě odkazuje i na webové stránky společnosti Tacate, kde je pivo rovněž prezentováno jako mexické.

Muž z amerického New Yorku, Miguel Schelmetty, se tak cítí podveden. Kdyby o reálném místě výroby věděl, pivo by si buď nekoupil, v lepším případě by byl ochoten za jeho koupi zaplatit mnohem menší částku. Balení po dvanácti kusech piva Tecate vyjde v současné době spotřebitele na zhruba dvanáct dolarů.

Podvedený muž kvůli údajně klamavé reklamě holandské pivovarnické společnosti žádá soud, aby umožnil v tomto případě podání hromadné žaloby. Chce, aby i ostatní spotřebitelé mohli od Heinekenu společně s ním požadovat náhradu škody.

Heineken odkoupil mexické pivo už v roce 2010

Od doby, co pivovarnická společnost Heineken expandovala i na mexické a brazilské trh, uplynulo už deset let. V roce 2010 odkoupila za zhruba 3,8 miliardy eur aktivity firmy Femsa. Díky tomuto obchodu získala FEMSA v nizozemském Heinekenu dvacetiprocentní podíl a také právo jmenovat dva své zástupce do dozorčí rady.

„Tento obchod z nás dělá mnohem silnější a konkurenceschopnější v oblasti Latinské Ameriky, která je jedním z nejrychleji rostoucích pivních trhů na světě. Akvizice nás ale značně posiluje i na mezinárodních trzích,“ řekl před deseti lety tehdejší prezident pivovaru Heineken Jean-François van Boxmeer.

Heineken patří mezi největší pivovarnické společnosti na světě. Řadu let již vlastní i některé pivovary v České republice. Do jeho portfolia v ČR spadají značky Krušovice, Zlatopramen, Starobrno a Březňák.

V roce 2003 ovládl Heineken rakouskou společnost BBAK, které tehdy patřil třeba i pivovar Starobrno.

V dalších letech následovala koupě pivovaru Královské Krušovice od společnosti Radeberger Gruppe a v roce 2008 odkoupil síť pivovarů společnosti Drinks Union, která sdružovala značky, jako je kupříkladu Zlatopramen, Březňák či Louny.