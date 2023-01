Embargo na ruskou naftu se blíží. Evropa vyjednala vyšší dodávky z Kuvajtu

Kuvajt plánuje v letošním roce zvýšit svůj vývoz nafty a leteckého paliva do Evropy. Tyto dodávky by měly celému kontinentu pomoci nahradit ruský výpadek, ke kterému dojde kvůli válce na Ukrajině. Kuvajt čeká, že do Evropy dodá asi 2,5 milionu tun nafty, což je zhruba pětkrát víc, než bylo v předchozích letech obvyklé.