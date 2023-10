Izraelská ekonomika kvůli válce trpí. Měna rekordně oslabuje, HDP se propadá

Politické vedení státu Izrael se rozhodlo zmobilizovat více než 350 tisíc lidí do zálohy. Tím se však země ochudila o asi 8 procent celkové pracovní síly. Jeden z největších izraelských poskytovatelů úvěrů banka Mizrahi-Tefahot varuje, že každý měsíc probíhající válečný konflikt vyjde izraelskou stranu na 2,5 miliardy amerických dolarů, v přepočtu zhruba 55 miliard korun. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Izrael vstoupil do svého největšího ozbrojeného konfliktu za posledních padesát let, a to v době, kdy tamní ekonomika začala vzkvétat. Země profitovala z vývozu technologií do zahraničí i z těžby zemního plynu. Hrubý domácí produkt v přepočtu na jednoho obyvatele vzrostl až na úroveň 55 tisíc dolarů (1,2 milionu korun) a předstihl tak Francii, Německo nebo i Velkou Británii.

I izraelská centrální banka uvádí, že dopady na izraelské hospodářství budou časem ještě horší. Záležet ale bude každopádně na tom, jestli a případně kdy se podaří válku ukončit. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že vojenské akce mohou být dlouhé i obtížné.

Izraelská měna se rekordně propadla

Izraelský šekel se propadl na nejslabší úroveň od roku 2012, a to i přesto, že tamní centrální banka se jej snaží chránit a stabilizovat. Už krátce po zahájení války totiž oznámila, že plánuje prodat až třicet miliard dolarů (660 miliard korun) ze svých devizových rezerv. Tento prodej tak představuje asi 15 procent celkových rezerv izraelské centrální banky, které ještě v září činily 198 miliard amerických dolarů (zhruba 4,4 bilionu korun).

Společnost JPMorgan Chase předpokládá, že izraelská ekonomika v tomto kvartálu meziročně klesne o 11 procent. Současný konflikt Izraele a Hamásu se totiž řadí mezi největší v historii a daleko převyšuje spory, které Izrael vedl v roce 2006 s libanonským Hizballáhem a v roce 2014 s Hamásem. Tehdy tyto válečné akce trvaly jen několik týdnů, nyní to ale může mít i mnohonásobně déle.

Na válku možná doplatí i izraelský rating

Vliv bude mít současný konflikt i na izraelské veřejné rozpočty. Izraelská vláda totiž uvedla, že proti původním odhadům mohou schodky rozpočtů pro letošní i příští rok až dvojnásobně vzrůst. Přední ratingové agentury v tomto ohledu už vydaly varování, že Izrael se přiblížil k historicky prvnímu snížení ratingového ohodnocení.

Snížila se i izraelská soukromá spotřeba. V porovnání s průměrnou hodnotou pro letošní rok asi o jednu třetinu. Výdaje v oblasti volného času či zábavy se v Izraeli propadly asi o 70 procent.

Izraelské akcie si momentálně vedou úplně nejhůře na celém světě. Hlavní izraelský index se od počátku války propadl o 16 procent a jeho hodnota se během několik dnů snížila o 25 miliard dolarů (550 miliard korun). Pro některé gastronomické provozy je současná situace už téměř neudržitelná a mnohé uvažují, že dočasně propustí své pracovníky.

„Zkusila jsem své restaurace otevřít po dvou a půl týdnech. Lidé ale nechodí tak, aby se podniky podařilo udržet v chodu,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Naama Zedakihuová, která ve městě Modi’in mezi Jeruzalémem a Tel Avivem provozuje dvě restaurace a momentálně uvažuje o tom, že propustí 70 zaměstnanců.

Jeden z průzkumu agentury Bloomberg ukázal, že po dvou týdnech války plně fungovalo jen 12 procent izraelských výrobních podniků. Většina z nich uvedla, že výrobu omezila kvůli nedostatku pracovní síly.

„Celá průmyslová odvětví nemohou fungovat. Většina zaměstnavatelů už poslala své zaměstnance na neplacené volno. Týká se o až několik stovek tisíc lidí,“ uvedl pro Bloomberg Roee Cohen, který v Izraeli šéfuje asociaci, která sdružuje malé výrobní podniky.