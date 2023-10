Bombardování Gazy má 8 000 obětí, odveta Izraele sílí hlavně na severu

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Izraelská armáda zesiluje operace zejména na severu Pásma Gazy. Do pozemní operace, při níž jeden izraelský voják utrpěl zranění, se tam zapojují další jednotky. Cíle, které armáda zasáhla za 24 hodin, zahrnují velitelská stanoviště Hamásu či odpalovací pozice protitankových řízených střel. Pozemní operace podle mluvčího armády zasáhla i teroristické buňky Hamásu, které připravují raketové útoky na Izrael.

„V Gaze jsou v pasti miliony civilistů, kteří nemají kam utéct,“ sdělil MVČK, podle něhož jsou zdejší Palestinci „uprostřed masivního bombardování a vojenského obléhání“. Situace je podle organizace „katastrofálním selháním, které svět nesmí tolerovat“.

Server BBC News poznamenal, že MVČK se veřejně vyjadřuje k tomu, jak jsou vedeny války, pouze výjimečně.

Červený kříž zároveň znovu vyzval palestinské radikální hnutí Hamás k propuštění rukojmích, které v Gaze zadržuje, a odsoudil využívání civilistů jako lidských štítů. Za absolutní prioritu ale organizace považuje zachraňování životů, k němuž je potřeba přísun pomoci a přístup humanitárních organizací na místo.

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky v neděli dopoledne informoval, že tisícovky lidí v Pásmu Gazy pronikly do skladů s humanitární pomocí, kde berou jídlo i jiné zásoby. Podle zástupce úřadu je to varovný signál, že občanský pořádek se v oblasti začíná hroutit. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari dříve uvedl, že Izrael i Egypt humanitární pomoc do oblasti během neděle rozšíří.

Izrael na Gazu útočí v odvetě za přepadení ze strany Hamásu ze 7. října, které si vyžádalo na 1 400 obětí. Úzké pobřežní pásmo, v němž na území menším než Praha žije 2,3 milionu obyvatel, navíc odřízl od dodávek potravin, vody i léků.

Nezisková organizace Lékaři bez hranic i proto odsoudila stupňující se násilí a vyzvala k okamžitému příměří. „Bezmocní lidé jsou vystaveni strašlivému bombardování,“ konstatovala. Citovala také jednoho ze svých lékařů v Gaze, podle něhož se kvůli velmi složité situaci některé amputace a operace provádějí bez řádné anestezie.

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„Izrael postupem vůči Gaze překročil linii“

Izrael nicméně sklidil kritiku také od Íránu. Prezident Ebrahím Raísí v příspěvku na sociální síti X napsal, že Izrael svým postupem vůči Gaze překročil červenou linii, což může přinutit další aktéry k činům. Kritizoval i Spojené státy, že poskytují širokou podporu Izraeli, zatímco vyzývají Teherán, aby se do konfliktu nezapojoval.

„Zločiny sionistického režimu překročily červenou linii, což může každého donutit jednat. Washington nás žádá, abychom nic nedělali, ale Izraeli stále poskytuje širokou podporu. Spojené státy poslaly vzkaz ose odporu,“ napsal. Za osu odporu Teherán označuje libanonské hnutí Hizballáh, palestinské militantní skupiny a další spřízněné milice v Iráku a Sýrii, které podporuje.

Hizballáh už z jihu Libanonu ostřeluje izraelské území, což izraelská armáda opětuje. Také šíitští povstalci z Jemenu vypálili směrem k Izraeli několik raket, většinu sestřelila americká vojenská loď v Rudém moři či evropský protiraketový systém. Jedna ale zasáhla zdravotnické zařízení v egyptském letovisku Taba nedaleko hranic s Izraelem a zranila šest lidí.

Někteří íránští představitelé Hamás za brutální útok vůči Izraeli pochválili, nicméně odmítli, že by se Írán na útoku přímo podílel.