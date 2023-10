Frustrace z hlasování OSN, reagují na Černochovou politici. Babiš ji chápe

Ministerský předseda z ODS svůj postoj sdělil Deníku N. Následně ve vyjádření pro ČTK uvedl, že Česko společně například se Spojenými státy či Rakouskem hlasovalo v souladu s tím, co dlouhodobě zastává.

Stejného ražení je i Babiš, který s kritikou Černochové souhlasil v pořadu Partie Terezie Tománkové na televizi Prima. „Ta rezoluce je špatně. Mám pro ni pochopení. OSN je organizace, která nemá vliv, a je potřeba usilovat o změnu,“ řekl v neděli odpoledne. Zdůraznil však, že ačkoliv OSN svou „funkci neplní“, není potřeba z ní vystupovat.

„Tenhle tweet (vyjádření Čenochová sdílela na síti X, pozn. red.) je výsledkem frustrace z hlasování,“ komentoval o víkendu zase ministr financí z ODS Zbyněk Stanjura též v Partii na Primě. A souhlasil s ním i Radim Fiala z SPD. „Považuji to za projev frustrace a emocí,“ sdělil opoziční poslanec. „Paní ministryně Černochová by si to ale měla odpustit,“ dodal.

Částečné pochopení vyjádřil i ministr vnitra za STAN Vít Rakušan, a to na síti X. „Diskuse o reformě OSN se vede už delší dobu a je vzhledem k mezinárodní situaci zcela namístě. Odchod z mezinárodního společenství ale není řešení. Takový krok by neprospěl ani ČR, ani OSN a ve výsledku ani samotnému Izraeli,“ doplnil.

Odchod ČR z OSN by nepodpořil ani předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený je doslova štítem české státní nezávislosti a suverenity. Pro středně velké země jako je Česko není výhodné živořit ve světě, kde neplatí žádná pravidla a silnější hoduje na úkor slabšího. Historie 20. století nám jasně ukázala, jak tragické důsledky měla pro český národ absence mezinárodního řádu,“ vysvětlil.

„Myšlenku vystoupení z OSN je třeba odmítnout. Charta OSN má v sobě zakotvené klíčové principy, které pro Česko vytvářejí rámec, který je klíčový pro náš národní zájem. OSN má své problémy,“ připustil zase Jan Lipavský v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Podle Lipavského jde o známku, že Česko musí být v organizaci aktivní.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Osobní rozhořčení a frustraci @jana_cernochova z přijaté rezoluce úplně chápu. Diskuse o reformě OSN se vede už delší dobu a je vzhledem k mezinárodní situaci zcela namístě. Odchod z mezinárodního společenství ale není řešení. Takový krok by neprospěl ani ČR, ani OSN a ve… https://t.co/7nNCaDwk5P https://t.co/EINoRt0wj7 oblíbit odpovědět

Svůj kontroverzní postoj ministryně obrany Černochová sdílela v sobotu na síti X. V příspěvku vyzvala k vystoupení Česka z OSN, protože ji rozčílilo, že Valné shromáždění v pátek přijalo rezoluci vyzývající mimo jiné k humanitárnímu příměří ve válce mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a Izraelem. Česká republika podle ní v organizaci, která „fandí teroristům“, nemá co dělat.

V pátek vydaná rezoluce byla první společnou reakcí OSN na aktuální konflikt v Izraeli. Kanada navrhovala, aby text obsahoval jednoznačné odsouzení „teroristických útoků“ Hamásu a žádal okamžité propuštění rukojmích. Její návrh ale neuspěl. Text navržený Jordánskem a dalšími arabskými zeměmi získal podporu 120 zemí, 45 se zdrželo hlasování. Izrael, Spojené státy a dalších 12 zemí včetně Česka, Rakouska, Maďarska a Chorvatska hlasovalo proti.