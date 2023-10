Zabili jsme velitele vzdušných sil Hamásu, oznámil Izrael. Gaza čeká invazi

Izraelské síly v noci na sobotu vedly pozemní výpad do Pásma Gazy, kde podle prohlášení armády zasáhly na 150 podzemních cílů Hamásu. Podobné operace vedla izraelská armáda i v předchozích dnech, kdy se po několika hodinách z pobřežního pásma stáhla. Izraelské tanky a pěchota ale v sobotu zatím zůstávají v Pásmu Gazy a pokračují v bojích, napsal list The Times of Israel.

Při nočních bojích v Gaze podle Izraele nastalo několik střetů mezi Hamásem a Izraelskými obrannými silami (IDF), žádný z jejich vojáků ale nebyl zraněn. Při operaci bylo zabito několik „teroristů Hamásu“, uvádí IDF v prohlášení.

Jde o další noc v řadě, kdy izraelské jednotky podnikly výpady do Pásma Gazy před očekávanou plnou pozemní ofenzivou.

Zabitý velitel vzdušných sil měl podle izraelské armády na starosti bezpilotní letouny, parašutisty a vzdušnou obranu. „Byl součástí plánování masakru v komunitách v okolí Pásma Gazy ze 7. října. Naváděl teroristy, kteří pronikli do Izraele ze vzduchu, a byl zodpovědný za dronové útoky na pozice Izraelských obranných sil (IDF),“ uvedly podle agentury Reuters IDF v prohlášení.

Oblast nebezpečná nejen pro novináře

Jeruzalém také varoval novináře v úzkém pobřežním pásu, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, že není schopen zaručit jejich bezpečnost.

„Naši vojáci a naše tanky jsou uvnitř Pásma Gazy. Střílejí a zasahují,“ řekl NYT mluvčí izraelské armády Nir Dinar. Z oblasti bylo celou noc slyšet a vidět množství výbuchů.

Server listu The Jerusalem Post napsal, že izraelská armáda útočí především na sever Gazy a s odkazem na palestinská média informoval o střetech vojáků s bojovníky radikálního palestinského hnutí Hamás v oblasti mezi městem Bajt Hanún na severu pásma a uprchlickým táborem Búrajdž v jeho střední části.

O varování izraelské armády novinářům informovala agentura Reuters. Na dotaz její a agentury AFP se těmto organizacím dostalo odpovědi, že izraelská armáda útočí v Gaze na Hamás, který podle ní svá vojenská stanoviště naschvál dává do blízkosti novinářů a civilistů. Navíc není vyloučené, že na oblast nedopadne některá z raket Hamásu. „Za těchto podmínek nemůžeme zaručit bezpečnost vašich zaměstnanců,“ poznamenala izraelská armáda.

Výbor na ochranu novinářů (CPJ) uvedl, že za poslední tři týdny přišlo o život v regionu už 29 žurnalistů, a toto období je tak pro ně nejsmrtelnějším za poslední desítky let. Velká většina - 24 - zabitých novinářů byli Palestinci.

„Zástěrka“ pro zvěrstva

Izrael na Gazu útočí v odvetě za útok Hamásu na jih Izraele ze 7. října, který si vyžádal na 1400 obětí. V Gaze už je podle zdejších úřadů mrtvých přes 7300, navíc je území odříznuté Izraelem od dodávek potravin i vody a od pátku zde z velké části nefunguje ani internet a telekomunikační spojení.

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na X napsal, že jeho organizace ztratila kontakt se svými pracovníky v Gaze. „Toto obléhání ve mně vyvolává vážné obavy o jejich bezpečnost a bezprostřední ohrožení zdraví zranitelných pacientů,“ uvedl a vyzval k jejich okamžité ochraně.

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) informoval o tom, že v Gaze přišlo o život už 53 jeho zaměstnanců, jen za posledních 24 hodin 14. Deborah Brownová z neziskové organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch podle serveru BBC News varovala před tím, že téměř kompletní výpadek telekomunikací v Gaze by mohl sloužit jako zástěrka pro „masová zvěrstva“.