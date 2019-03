Chytrý koš pomůže restauracím omezit plýtvání jídlem, zkouší ho Ikea

18:26 , aktualizováno 18:26

Koš si to, co do něj člověk vyhodí, vyfotí a učí se odpadky rozeznávat. Pak je zváží a spočítá náklady na vyhozené jídlo. Technologie by měla kuchařům pomoci lépe plánovat a omezit tak plýtvání potravinami.